L’ASSE vient d’officialiser l’arrivée en prêt avec option d’achat de Modibo Sissoko, jeune milieu de terrain malien. Présentations.

Le Mercato est terminé depuis lundi mais l’AS Saint-Etienne annonce ce jeudi que le milieu de terrain malien Modibo Sissoko, qu’elle avait mis à l’essai, est désormais Stéphanois. Formé à l’académie JMG Mali, le milieu offensif arrive en provenance de Guidars FC sous forme de prêt avec option d’achat. A 18 ans et demi, Sissoko, gaucher, renforcera la réserve, en tout cas dans un premier temps, indique le club forézien.

Perrin souligne les qualités techniques de Sissoko

« Nous sommes très contents d’accueillir Modibo au club, explique Loïc Perrin. C’est un jeune milieu de terrain à vocation offensive et avec de vraies qualités techniques. Il a effectué un essai très intéressant et nous souhaitons continuer avec lui. Nous allons l’accompagner pour lui permettre la meilleure adaptation possible afin qu’il puisse exprimer pleinement son potentiel. » Le joueur, lui, a fait part de sa joie et de ses premiers obectifs. « Travailler dur, progresser chaque jour et aider l’équipe réserve est mon projet avec l’AS Saint-Étienne. Mon objectif à plus long terme est aussi de pouvoir montrer toutes mes qualités pour mériter ma chance à l’échelon supérieur et un jour, intégrer l’équipe première. Je vais tout faire pour ! »

Sissoko décrit comme « un prodige » du football malien

Né en 2006, Modibo Sissoko est originaire de Bamako, la capitale du Mali. A 6 ans, il avait pris sa première licence sous les couleurs de la Magic Foot Académie, avant d’intégrer, à 12 ans, l’académie Jean-Marc Guillou de Bamako, reconnue au Mali comme un vivier de talents. Plusieurs joueurs passés par la France ont notamment arpenté cette académie, à l’instar d’Hamari Traoré (Paris FC) ou Kamory Doumbia (Brest). En parallèle, Modibo Sissoko évolue avec le Guidars FC, club également situé à Bamako. En 2023, il a fait partie de la génération dorée des Aigles, troisième du Mondial U17 après une courte défaite face à la France. Lorsde son essai à l’ASSE, Sissoko a rapidement convaincu le staff des Verts par sa technique et sa puissance, sa faculté à casser les lignes. Selon Africafoot en 2024, Sissoko est décrit comme « Un jeune prodige qui a déjà tous les atouts pour exceller dans le monde du football professionnel. Très technique, polyvalent et doté d’une excellente vision de jeu, Sissoko est un diamant à polir. Une des valeurs sûres du football malien, qui a une grande marge de progression. » Prometteur !