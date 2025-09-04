ASSE Mercato : qui est Modibo Sissoko, la nouvelle recrue des Verts
L’ASSE vient d’officialiser l’arrivée en prêt avec option d’achat de Modibo Sissoko, jeune milieu de terrain malien. Présentations.
Le Mercato est terminé depuis lundi mais l’AS Saint-Etienne annonce ce jeudi que le milieu de terrain malien Modibo Sissoko, qu’elle avait mis à l’essai, est désormais Stéphanois. Formé à l’académie JMG Mali, le milieu offensif arrive en provenance de Guidars FC sous forme de prêt avec option d’achat. A 18 ans et demi, Sissoko, gaucher, renforcera la réserve, en tout cas dans un premier temps, indique le club forézien.
Perrin souligne les qualités techniques de Sissoko
« Nous sommes très contents d’accueillir Modibo au club, explique Loïc Perrin. C’est un jeune milieu de terrain à vocation offensive et avec de vraies qualités techniques. Il a effectué un essai très intéressant et nous souhaitons continuer avec lui. Nous allons l’accompagner pour lui permettre la meilleure adaptation possible afin qu’il puisse exprimer pleinement son potentiel. » Le joueur, lui, a fait part de sa joie et de ses premiers obectifs. « Travailler dur, progresser chaque jour et aider l’équipe réserve est mon projet avec l’AS Saint-Étienne. Mon objectif à plus long terme est aussi de pouvoir montrer toutes mes qualités pour mériter ma chance à l’échelon supérieur et un jour, intégrer l’équipe première. Je vais tout faire pour ! »
Sissoko décrit comme « un prodige » du football malien
Né en 2006, Modibo Sissoko est originaire de Bamako, la capitale du Mali. A 6 ans, il avait pris sa première licence sous les couleurs de la Magic Foot Académie, avant d’intégrer, à 12 ans, l’académie Jean-Marc Guillou de Bamako, reconnue au Mali comme un vivier de talents. Plusieurs joueurs passés par la France ont notamment arpenté cette académie, à l’instar d’Hamari Traoré (Paris FC) ou Kamory Doumbia (Brest). En parallèle, Modibo Sissoko évolue avec le Guidars FC, club également situé à Bamako. En 2023, il a fait partie de la génération dorée des Aigles, troisième du Mondial U17 après une courte défaite face à la France. Lorsde son essai à l’ASSE, Sissoko a rapidement convaincu le staff des Verts par sa technique et sa puissance, sa faculté à casser les lignes. Selon Africafoot en 2024, Sissoko est décrit comme « Un jeune prodige qui a déjà tous les atouts pour exceller dans le monde du football professionnel. Très technique, polyvalent et doté d’une excellente vision de jeu, Sissoko est un diamant à polir. Une des valeurs sûres du football malien, qui a une grande marge de progression. » Prometteur !