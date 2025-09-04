L’ancien champion du monde n’est pas tendre avec le capitaine de l’OM…

Un hors-jeu couvert sur le but de Rennes (0-1) à la dernière minute lors de la 1ère journée, un autre mauvais alignement qui coûte un but face au Paris FC (5-2) et enfin une passe catastrophique qui aboutit à l’expulsion de CJ Egan-Riley à Lyon (0-1) dimanche dernier : Leonardo Balerdi connaît, à l’instar de l’OM, un début de saison très compliqué. Ce qui lui vaut des critiques de toutes parts, des supporters comme des chroniqueurs, car l’Argentin est un spécialiste des boulettes.

« Il me fait penser à Thilo Kehrer »

Sur RMC, Christophe Dugarry a fait comme à son habitude feu de tous bois. « Balerdi, je n’ai pas été subjugué par ses qualités dès le départ. A un moment, quand tous ses entraîneurs l’ont tour à tour mis titulaire, je me suis dit : ‘Duga, tu ne comprends rien, tu dois essayer d’être plus positif pour voir différemment ce garçon.’ J’ai essayé, mais je n’y arrive toujours pas ! C’est exactement la définition du faux bon joueur. Il est plutôt élégant quand il joue et adroit techniquement. Mais match après match, il y a des boulettes ». Et à Dugarry d’ajouter… « Il me fait penser à Thilo Kehrer. Quand on a autant de manques… Moi j’ai eu la chance de jouer avec Laurent Blanc, qui était le défenseur le plus intelligent. Quand je vois des attitudes de Balerdi aujourd’hui, ça me pique les yeux. Il ne fait jamais trois bons matchs d’affilée. Il faut que l’OM essaie au moins une fois sans Balerdi. »