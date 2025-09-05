De l’OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou
De l'OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou

De l’OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou
Louis Chrestian
5 septembre 2025

L’été de Pierre Lees-Melou restera comme l’un des feuilletons les plus inattendus du mercato. Annoncé à Lyon pendant un long moment, le milieu de terrain posera finalement ses valises à Paris.

Les dessous d’un mercato agité : OL, Rennes, Paris FC

L’histoire aurait pu s’écrire à Lyon. D’entrée, l’OL s’est positionné sur Lees-Melou, déterminé à l’attirer pour dynamiser son entrejeu. Les offres se sont enchaînées durant le mois de juillet, mais la question du montant a cristallisé les tensions. Lyon, contraint par ses limites budgétaires, a plafonné ses propositions entre 3 et 5,5 millions d’euros. Rennes observait, prêt à lancer une contre-offensive, mais sans déclencher la surenchère.

La négociation avec les Gones s’est éternisée et a fini par buter sur un mur. L’intransigeance brestoise — autour des 7 millions d’euros — a fait tourner le vent. L’Olympique Lyonnais s’est retiré fin juillet, laissant filer une cible pourtant prioritaire (évolution du dossier OL et Pierre Lees-Melou). Pendant ce temps, Lees-Melou, lucide, restait ouvert, scrutant les options avec ses conseillers. L’étranger lui a fait signe, mais il l’affirme : « Je voulais absolument rester en France ».

C’est là que le destin prend son temps : aucun contact préalable avec le Paris FC, jusqu’à ce fameux 28 août. En moins de vingt-quatre heures, un échange décisif entre ses agents et le directeur sportif francilien débouche sur un accord express. Ce revirement bouscule même les suiveurs du mercato, qui voient partir à Paris un joueur associé à l’Ouest depuis des semaines (départ officiel de Pierre Lees-Melou vers le Paris FC).

Pourquoi Pierre Lees-Melou a dit oui au Paris FC

L’arrivée de Lees-Melou à Paris n’est ni calculée ni anticipée. Il s’agit d’une réponse à un besoin profond : « j’avais fait le tour à Brest », assume le milieu de terrain, attaché à ne pas manquer de respect à son ancien club, mais réaliste sur son envie de changement. Les grandes saisons avec le Stade Brestois, la qualification historique en Ligue des Champions… tout cela l’a nourri mais aussi amené à chercher un terrain d’expression inédit.

Dans un marché où l’offre étrangère reste tentante, il tranche : cap sur la France, cap sur la nouveauté. À 32 ans, Lees-Melou refuse d’être perçu comme un joueur arrivé en bout de course : « Je me sens encore frais », glisse-t-il dans la foulée d’une blessure osseuse désormais guérie. Ce goût du défi, il le retrouve chez un Paris FC en mutation, qui investit une somme conséquente sur sa signature et lui promet plus qu’un simple espoir de maintien.

Le projet francilien l’emporte sur l’attrait immédiat de l’Europe avec Lyon. La perspective de s’inscrire dans la durée, d’être acteur d’une transformation et non simple intérimaire d’un club en repositionnement, séduit Lees-Melou. Pour lui, le niveau d’exigence d’un club ambitieux fait sens, même si le discours officiel reste mesuré sur les ambitions à court terme.

Paris, nouveau défi : ambitions révélées et premiers pas mouvementés

Lees-Melou débarque dans un vestiaire qui change de dimension. Dès ses premiers entraînements, il retrouve l’excitation des débuts… mais aussi l’exigence d’une adaptation accélérée. S’il mesure l’ampleur du changement – nouveau staff, nouveaux repères – il ne sous-estime pas les défis annexes : le trafic interminable, la quête du logement adaptée à la vie parisienne, la ville tentaculaire qui le pousse hors de sa zone de confort.

Sur le terrain, l’ex-brestois découvre la pression inhérente à un club qui ne cache plus ses ambitions. Si la priorité immédiate reste le maintien, la projection sur l’avenir est déjà dans toutes les têtes. Lees-Melou entend bien apporter toute son expérience, glanée lors de ses passages à Dijon, Nice, Norwich ou encore Brest. Son intégration rapide dans l’effectif, saluée par le groupe, témoigne d’une mentalité conquérante jamais démentie.

