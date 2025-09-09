Ibrahima Konaté (26 ans) voit son contrat avec Liverpool arriver à échéance à l’été 2026 et son départ semble imminent. Le Real Madrid a guetté sa dernière performance avec les Bleus face à l’Ukraine (2-0).

🟥 Rumeur

Le Real Madrid prépare une offensive pour boucler le transfert d’Ibrahima Konaté lors du mercato hivernal, profitant de l’incertitude qui entoure le défenseur français à Liverpool. Selon Fichajes, l’international de 26 ans n’a pas encore défini son avenir à Anfield et la direction madrilène voit en lui une opportunité stratégique pour renforcer sa défense.

Le club merengue cherche à consolider une ligne défensive qui a été fragilisée par de nombreuses absences ces dernières années. Les blessures récurrentes d’Éder Militão et d’Antonio Rüdiger obligent l’équipe à se renforcer dans l’axe. À ce jour, le seul joueur offrant une sécurité certaine reste Dean Huijsen.

Face à l’Ukraine, le mur Konaté a impressionné le Real

Dans ce contexte, Konaté s’impose comme une solution idéale : jeune, expérimenté au plus haut niveau, capable de combiner puissance physique et qualité dans la relance. Son rendement en Premier League, où il a disputé plus de 90 matches depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig, le crédite comme une option de premier plan.

Sa récente performance avec l’équipe de France renforce encore son aura : Konaté a brillé vendredi face à l’Ukraine, affichant une solidité défensive impressionnante et une maîtrise technique qui ont permis aux Bleus de sécuriser l’arrière-garde tricolore. Son sauvetage de la tête sur la ligne de Mike Maignan alors que la France menait 1-0 et subissait les assauts adverses a été salutaire et ne fait qu’accentuer l’intérêt du Real Madrid, déjà fan de Konaté. Et ce lundi, Marca, via le journaliste José Félix Diaz sur sa chaîne YouTube, a indiqué que l’opération est avancée. A suivre…