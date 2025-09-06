PSG : Hakimi préservé par le Maroc pour éviter une Dembélé ?

Qualifié pour la Coupe du monde 2026 après son succès 5-0 sur le Niger vendredi, le Maroc devrait laisser plusieurs cadres au repos lors de son prochain match lundi, dont Achraf Hakimi.

La très mauvaise nouvelle est tombée ce samedi : blessé avec l’équipe de France vendredi soir contre l’Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé manquera les six prochaines semaines de compétition. Déjà touché au début du rassemblement des Bleus, l’attaquant a aggravé sa déchirure à la cuisse droite sur une accélération. Et Désiré Doué est lui aussi absent pour au moins deux semaines en raison d’une blessure à un mollet, elle aussi contractée avec les Tricolores.

Les Lions qualifiés, Hakimi laissé au repos ?

Bonne nouvelle pour Luis Enrique : un autre pilier de son équipe, Achraf Hakimi, devrait revenir en un seul morceau de son séjour en sélection marocaine. Vendredi, le latéral droit a joué l’intégralité de la rencontre face au Niger (5-0), qui a permis aux Lions de l’Atlas de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Et comme l’objectif est atteint, le sélectionneur, Walid Regragui, devrait laisser ses cadres au repos, lundi, pour le déplacement en Zambie.

Hakimi va avoir une semaine complète pour préparer le match du PSG face au RC Lens. C’est déjà ça pour Luis Enrique, qui va croiser les doigts pour que ses titulaires soient épargnés par les pépins physiques dans les prochains jours.