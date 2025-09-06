Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a tenté de recruter le milieu défensif de Montpellier Joris Chotard, finalement transféré à Brest.

Ce samedi, Mohamed Toubache-Ter a levé le mystère qui entourait un transfert avorté entre le RC Lens et Montpellier. Pendant le mercato, l’insider avait annoncé des négociations pour un joueur dont l’identité n’a pas filtré. Il s’agissait de Joris Chotard. Selon Toubache-Ter, Jean-Louis Leca aurait proposé un échange avec Hamzat Ojediran auquel les dirigeants héraultais n’ont pas donné suite.

Un échange Ojediran-Chotard tenté

Finalement, Joris Chotard a été transféré au Stade Brestois le 23 août pour 2,4 M€. Le MHSC, en grande difficulté économique, avait besoin de cash pour renflouer ses caisses, ce qui explique que la proposition lensoise ne l’intéressait pas. En quête d’un milieu défensif après le départ de Neil El Aynaoui, le Racing a pour sa part jeté son dévolu sur Mamadou Sangaré, recruté pour 8 M€ auprès du Rapid Vienne. Un Sangaré qui a été titularisé pour la première fois avec les Sang et Or lors du succès 3-1 sur le Brest de Chotard le 29 août…

L’avenir dira si Jean-Louis Leca aurait mieux fait de miser 2,4 M€ sur Joris Chotard plutôt que 8 M€ sur Mamadou Sangaré