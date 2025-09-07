À l’Olympique de Marseille, le mercato n’est pas encore totalement terminé. Si les arrivées ont occupé le devant de la scène ces dernières semaines, Mehdi Benatia doit désormais s’attaquer à un dossier prioritaire : dégraisser.

L’OM a recruté 12 joueurs cet été et a répondu à la frénésie habituelle de Pablo Lingoria en temps de transferts. L’objectif est désormais de dégraisser l’effectif.Et les choix de Roberto De Zerbi en Ligue des champions donnent déjà un indice clair sur les indésirables du moment.

Ruben Blanco, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupay n’ont pas été retenus dans la liste pour la C1. Un signe fort qui ne trompe pas : le club ne compte plus sur eux. Problème, les intéressés n’ont pour l’instant montré aucune réelle volonté de plier bagage. Confortablement installés dans leur contrat, certains se disent même irrités par le sort qui leur a été réservé, comme le rapporte L’Équipe.

Pour Benatia, l’équation n’est pas simple mais pas désespérée. Plusieurs marchés restent encore ouverts : la Belgique (jusqu’au 8 septembre), l’Arabie saoudite (11), la Grèce, la Turquie et la Russie (12), ou encore le Qatar (16). Autant de portes de sortie potentielles que le directeur sportif marseillais tente d’activer dans les ultimes jours de mercato.

Garcia devrait rester à l’OM

Le cas d’Harit est emblématique. Rapidement averti de la volonté du club de tourner la page, le milieu offensif marocain a peu de contacts sérieux, plombé par une saison marquée par des blessures musculaires. Quelques clubs du Golfe surveillent son profil, mais rien de concret n’a encore abouti. Maupay, lui, semble décidé à rester malgré des approches. Anderlecht s’est récemment renseigné, sans convaincre l’attaquant prêté par Brentford.

Blanco et Lirola n’ont pas non plus reçu d’offres satisfaisantes et restent dans l’attente. Enfin, Ulisses Garcia, lui aussi absent de la liste pour la Ligue des champions, ne devrait pas être poussé vers la sortie et devrait bel et bien poursuivre l’aventure à Marseille.