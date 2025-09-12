FC Barcelone : un syndrome frappe le PSG et affole Flick pour ses stars !

La trêve internationale frappe une nouvelle fois le FC Barcelone en plein cœur. Entre blessure majeure et multiples alertes physiques, le « Virus FIFA » fait craindre le pire à un club déjà sous tension. Les Blaugrana voient leur effectif fragilisé au pire moment, à l’approche d’un calendrier chargé et décisif. L’état d’alerte est désormais permanent dans les couloirs du Camp Nou.

Trêve internationale : une cascade de blessures chez les Blaugrana

À chaque interruption pour les sélections, Barcelone retient son souffle. Ce début de saison ne fait pas exception : déjà touché par les absences, le club catalan voit les pépins s’accumuler dans son vestiaire. La blessure récente de Frenkie de Jong soulève l’anxiété, tandis que d’autres cadres comme Lamine Yamal et Alejandro Baldé font planer l’incertitude.

De Jong forfait, Yamal et Baldé sous surveillance

La première véritable secousse concerne Frenkie de Jong. Pilier du milieu barcelonais, le Néerlandais a quitté prématurément le rassemblement de sa sélection après avoir ressenti une tension musculaire à la cuisse. Une précaution immédiate s’est imposée : retour express à Barcelone, tests médicaux, et surtout incertitude totale sur son retour. S’il demeure l’un des joueurs les plus fiables – deux matches complets disputés sur trois en Liga cette saison – le verdict médical pourrait lui coûter sa participation à la reprise contre Valence, voire davantage.

Au sein de l’encadrement, la prudence est donc de mise. La tension chez les supporters est palpable, tant de Jong reste le chef d’orchestre de l’entrejeu depuis son arrivée en 2019 pour près de 75 millions d’euros. Avec une présence quasi indispensable dans l’effectif, chaque absence pèse lourd lors de l’enchaînement des rencontres.

D’autres signaux inquiétants émergent. Après avoir brillé face à la Bulgarie, Lamine Yamal – étoile montante du football espagnol et déjà indispensable au Barça – a ressenti une gêne dorsale et terminé la rencontre sur la touche. Bien que la blessure soit jugée légère pour l’instant, le staff surveille de très près le joyau formé à la Masia, récemment mis en lumière lors de sa prolongation de contrat et reprise du numéro 10 par Lamine Yamal.

Alejandro Baldé : blessé à l’entraînement, absent trois semaines.

: blessé à l’entraînement, absent trois semaines. Gavi : toujours diminué, gêné au genou, forfait avec la Roja.

Le « Virus FIFA » continue de hanter les esprits, avec à chaque rassemblement la perspective de nouvelles déconvenues. D’autres actualités sur la situation médicale ou les performances de Lamine Yamal confirment cette préoccupation.

La réaction du club : Hansi Flick sur le qui-vive

Hansi Flick ne cache plus son anxiété. Le technicien allemand, arrivé pour insuffler un vent nouveau et retrouver de la stabilité, doit composer avec un effectif déjà sous pression. Entre douleur persistante, risques de rechute et incertitude sur le retour des cadres, la gestion médicale vire au casse-tête à Barcelone.

Le staff médical multiplie les précautions pour ne pas hypothéquer la saison à long terme. La moindre alerte est désormais prise au sérieux. Pour Flick, il s’agit d’un test grandeur nature dans la gestion de l’effectif : préserver les titulaires tout en gardant l’équipe compétitive. Et surtout, éviter à tout prix l’hécatombe.

Quels risques pour le Barça avant Valence et la Real Sociedad ?

La menace est réelle : privée d’une partie de ses éléments-clés, Barcelone pourrait aborder deux rendez-vous cruciaux affaibli. Le déplacement à Valence puis la réception de la Real Sociedad s’annoncent périlleux, dans une Liga où chaque point compte. L’enchaînement des matches et les incertitudes sur les retours de blessure font naître la crainte d’une série noire.

Si la gestion du « Virus FIFA » n’est pas optimale, la saison du Barça pourrait rapidement se compliquer… et la solidité du projet Flick être déjà mise à l’épreuve. Plus que jamais, la capacité du staff à ménager la santé des talents blaugranas sera décisive dans la course aux objectifs.