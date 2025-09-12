FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : un syndrome frappe le PSG et affole Flick pour ses stars !

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre le Rayo Vallecano.
Bastien Aubert
12 septembre 2025

La trêve internationale frappe une nouvelle fois le FC Barcelone en plein cœur. Entre blessure majeure et multiples alertes physiques, le « Virus FIFA » fait craindre le pire à un club déjà sous tension. Les Blaugrana voient leur effectif fragilisé au pire moment, à l’approche d’un calendrier chargé et décisif. L’état d’alerte est désormais permanent dans les couloirs du Camp Nou.

Trêve internationale : une cascade de blessures chez les Blaugrana

À chaque interruption pour les sélections, Barcelone retient son souffle. Ce début de saison ne fait pas exception : déjà touché par les absences, le club catalan voit les pépins s’accumuler dans son vestiaire. La blessure récente de Frenkie de Jong soulève l’anxiété, tandis que d’autres cadres comme Lamine Yamal et Alejandro Baldé font planer l’incertitude.

De Jong forfait, Yamal et Baldé sous surveillance

La première véritable secousse concerne Frenkie de Jong. Pilier du milieu barcelonais, le Néerlandais a quitté prématurément le rassemblement de sa sélection après avoir ressenti une tension musculaire à la cuisse. Une précaution immédiate s’est imposée : retour express à Barcelone, tests médicaux, et surtout incertitude totale sur son retour. S’il demeure l’un des joueurs les plus fiables – deux matches complets disputés sur trois en Liga cette saison – le verdict médical pourrait lui coûter sa participation à la reprise contre Valence, voire davantage.

Au sein de l’encadrement, la prudence est donc de mise. La tension chez les supporters est palpable, tant de Jong reste le chef d’orchestre de l’entrejeu depuis son arrivée en 2019 pour près de 75 millions d’euros. Avec une présence quasi indispensable dans l’effectif, chaque absence pèse lourd lors de l’enchaînement des rencontres.

D’autres signaux inquiétants émergent. Après avoir brillé face à la Bulgarie, Lamine Yamal – étoile montante du football espagnol et déjà indispensable au Barça – a ressenti une gêne dorsale et terminé la rencontre sur la touche. Bien que la blessure soit jugée légère pour l’instant, le staff surveille de très près le joyau formé à la Masia, récemment mis en lumière lors de sa prolongation de contrat et reprise du numéro 10 par Lamine Yamal.

  • Alejandro Baldé : blessé à l’entraînement, absent trois semaines.
  • Gavi : toujours diminué, gêné au genou, forfait avec la Roja.

Le « Virus FIFA » continue de hanter les esprits, avec à chaque rassemblement la perspective de nouvelles déconvenues. D’autres actualités sur la situation médicale ou les performances de Lamine Yamal confirment cette préoccupation.

La réaction du club : Hansi Flick sur le qui-vive

Hansi Flick ne cache plus son anxiété. Le technicien allemand, arrivé pour insuffler un vent nouveau et retrouver de la stabilité, doit composer avec un effectif déjà sous pression. Entre douleur persistante, risques de rechute et incertitude sur le retour des cadres, la gestion médicale vire au casse-tête à Barcelone.

Le staff médical multiplie les précautions pour ne pas hypothéquer la saison à long terme. La moindre alerte est désormais prise au sérieux. Pour Flick, il s’agit d’un test grandeur nature dans la gestion de l’effectif : préserver les titulaires tout en gardant l’équipe compétitive. Et surtout, éviter à tout prix l’hécatombe.

Quels risques pour le Barça avant Valence et la Real Sociedad ?

La menace est réelle : privée d’une partie de ses éléments-clés, Barcelone pourrait aborder deux rendez-vous cruciaux affaibli. Le déplacement à Valence puis la réception de la Real Sociedad s’annoncent périlleux, dans une Liga où chaque point compte. L’enchaînement des matches et les incertitudes sur les retours de blessure font naître la crainte d’une série noire.

Si la gestion du « Virus FIFA » n’est pas optimale, la saison du Barça pourrait rapidement se compliquer… et la solidité du projet Flick être déjà mise à l’épreuve. Plus que jamais, la capacité du staff à ménager la santé des talents blaugranas sera décisive dans la course aux objectifs.

FC BarcelonePSG
#A la une

Les plus lus

FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !

Par Laurent Hess
OM : les affaires se compliquent encore pour Leonardo Balerdi
OM...

OM : les affaires se compliquent encore pour Leonardo Balerdi

Par Laurent Hess
ASSE : grosse pression sur les Verts avant Clermont !
ASSE...

ASSE : grosse pression sur les Verts avant Clermont !

Par Laurent Hess
OM Mercato : le joli message d’adieu d’Amine Harit
Mercato...

OM Mercato : le joli message d’adieu d’Amine Harit

Par Laurent Hess
L'attaquant du FC Nantes Matthis Abline face au PSG.
FC Nantes...

OGC Nice – FC Nantes : Luis Castro a tranché pour sa compo, Abline va enfin sortir du banc !

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : Létang officialise un départ
LOSC...

LOSC Mercato : Létang officialise un départ

Par Laurent Hess
ASSE : harcèlement et outrages sexistes… des témoignages accablants contre Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : harcèlement et outrages sexistes… des témoignages accablants contre Roland Romeyer

Par Laurent Hess
Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Zezé en dit plus sur son départ et balance tout sur Tati

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Eirik Horneland réagit à l’été très mouvementé de Lucas Stassin

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : Roberto De Zerbi déclare la saison lancée et se tourne vers le Real Madrid
Ligue 1...

OM – FC Lorient : Roberto De Zerbi déclare la saison lancée et se tourne vers le Real Madrid

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : les réactions de Pavard et Gomes après leur premier but avec l’OM
Ligue 1...

OM – FC Lorient : les réactions de Pavard et Gomes après leur premier but avec l’OM

Par William Tertrin
Amine Harit, lors de l'échauffement de Rennes-OM.
Mercato...

OM Mercato : Amine Harit quitte l’OM et rejoint l’Istanbul Başakşehir (officiel)

Par William Tertrin
OM : Marseille gifle Lorient avant le choc face au Real Madrid… les tops, flops et notes des Olympiens
Ligue 1...

OM : Marseille gifle Lorient avant le choc face au Real Madrid… les tops, flops et notes des Olympiens

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : Pavard déjà buteur mais Gouiri sorti blessé avant la mi-temps (vidéo)
Ligue 1...

OM – FC Lorient : Pavard déjà buteur mais Gouiri sorti blessé avant la mi-temps (vidéo)

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique devrait finalement être présent sur le banc face au RC Lens
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique devrait finalement être présent sur le banc face au RC Lens

Par William Tertrin
OM Mercato : Amine Harit a trouvé un nouveau club et va quitter l’OM !
Mercato...

OM Mercato : Amine Harit a trouvé un nouveau club et va quitter l’OM !

Par William Tertrin
OM : Samir Nasri s’en prend à Kylian Mbappé et son manque d’indépendance
Ligue 1...

OM : Samir Nasri s’en prend à Kylian Mbappé et son manque d’indépendance

Par William Tertrin
Real Madrid : très grosse indisponibilité à craindre pour Antonio Rüdiger
Liga...

Real Madrid : très grosse indisponibilité à craindre pour Antonio Rüdiger

Par William Tertrin
RC Lens : la déclaration lourde de sens de Jonathan Gradit sur la saison dernière
Ligue 1...

RC Lens : la déclaration lourde de sens de Jonathan Gradit sur la saison dernière

Par William Tertrin
OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le FC Lorient
Ligue 1...

OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Presnel Kimpembe (PSG)
ASSE...

Les infos du jour : Kimpembe a programmé ses adieux au PSG, Rabiot revient sur la bagarre avec Rowe (OM), Umtiti devrait prendre sa retraite

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Laval.
ASSE...

ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Clermont avec plusieurs absents

Par William Tertrin
FIFA : la FIFA prépare une révolution majeure pour les trêves internationales !
ASSE...

FIFA : la FIFA prépare une révolution majeure pour les trêves internationales !

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : le SRFC annonce deux départs vers la Turquie (officiel)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le SRFC annonce deux départs vers la Turquie (officiel)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet