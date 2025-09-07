Définitivement transféré de l’OL au FC Nantes durant l’été, Johann Lepenant a très bien débuté la saison. Preuve en est : il est le deuxième milieu de L1 ayant réussi le plus d’actions défensives.

Après une première saison en prêt au FC Nantes, Johann Lepenant y a été définitivement transféré cet été, en provenance de l’Olympique Lyonnais. Et visiblement, il a bien fait de quitter les Gones puisque Luis Castro lui fait totalement confiance. Il l’a titularisé lors des trois premiers matches des Canaris cette saison, à domicile contre Paris (0-1), à Strasbourg (0-1) et contre Auxerre (1-0) le week-end dernier. Lepenant a fait le plein de temps de jeu, moins cinq minutes à la Meinau.

Il est le 2e milieu de L1 en termes d’actions défensives réussies

Le joueur formé à Caen a rendu sa confiance à Luis Castro en rendant des copies très propres. Selon le compte X Data Foot, Johann Lepenant est le deuxième milieu de terrain de Ligue 1 à avoir réussi le plus d’actions défensives avec 32, soit une moyenne de 10,2 toutes les 90 minutes. Seul le Lyonnais Tanner Tessmann a fait mieux, et pas de beaucoup (35). Lepenant fait mieux que le Lillois André (30) et le Rennais Rongier (29), deux références en Ligue 1.

Luis Castro sait pouvoir compter sur Johann Lepenant pour effectuer le premier travail défensif. Mais, on l’a vu lors des trois premières journées, le vrai souci du FC Nantes se situe au niveau de son arrière-garde, pas de son milieu…