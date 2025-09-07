Equipe de France : un ex du PSG plutôt que Zidane sur le banc de Fenerbahçe ?

Annoncé en négociations avec Fenerbahçe, Zinédine Zidane pourrait finalement se faire devancer par l’ancien milieu du PSG Thiago Motta.

Samedi, un média turc a lancé une énorme bombe : Fenerbahçe, qui a viré José Mourinho après son élimination en play-offs de la Champions League fin août, serait en négociations avec Zinédine Zidane. Une annonce très surprenante car le champion du monde 98 est censé succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Un rêve qu’il poursuit depuis son départ du Real Madrid en 2021 et qu’il n’a jamais été aussi proche de réaliser. Le voir signer à Fenerbahçe alors qu’il n’a jamais été aussi près de toucher au but serait surprenant…

Thiago Motta désormais priorité de Fenerbahçe

Mais dès ce dimanche, d’autres médias turcs ont expliqué qu’il y avait bien eu contact entre le club stambouliote et le Marseillais mais que ce n’est pas allé plus loin. Zidane compte bien attendre l’été prochain pour prendre en main l’équipe de France. Fenerbahçe, de son côté, est aujourd’hui en contacts avec l’ancien Parisien Thiago Motta. Limogé de la Juventus en cours de saison dernière, l’ancien milieu est libre de tout contrat. Il était également en contacts avec Leverkusen mais le Bayer a finalement jeté son dévolu sur le Danois Kasper Hjulmand.