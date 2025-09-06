Un média turc assure que Zinédine Zidane a donné son accord pour entraîneur Fenerbahçe, qui vient de limoger José Mourinho.

Ce samedi, le média turc Sabah Spor annonce que la direction de Fenerbahçe aurait conclu un accord préliminaire avec Zinédine Zidane. Les deux parties doivent encore négocier le salaire et d’autres détails du contrat mais l’arrivée du champion du monde 98 sur les rives de Bosphore ne serait plus qu’une question de temps. Pour rappel, les Canaris ont renvoyé José Mourinho après leur élimination en play-offs de la Champions League contre Benfica (0-0 ; 0-1).

Un contrat jusqu’à la fin de la saison ?

Même si les médias turcs ne sont jamais avares de rumeurs infondées, les termes employés par Sabah Spor laissent à penser que le deal est bien avancé. Ce qui pose question concernant l’avenir de Zinédine Zidane, qui était censé succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. L’ancien meneur a-t-il changé d’avis ? Ou s’apprête-t-il à signer un contrat jusqu’à la fin de la saison, histoire de replonger dans le quotidien d’un entraîneur, alors qu’il n’a plus officié depuis son départ du Real Madrid en 2021.

S’il devait s’engager dans la durée avec Fenerbahçe, cela poserait un vrai problème à la Fédération car trouver un successeur du niveau de Didier Deschamps relève de la gageure !