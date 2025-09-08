Révélations sur les pistes creusées par l’OM durant le Mercato estival…

Foot Mercato revient sur le Mercato et livre plusieurs dossiers envisagés par les clubs de L1. On apprend ainsi que l’OM a tenté de faire revenir le Brésilien Malcom, passé par les Girondins et aujourd’hui en Arabie saoudite.

Il ciblait Malcom

« Benatia aurait bien vu l’international brésilien de 28 ans venir concurrencer Mason Greenwood sur le côté droit. Mais que ce soit en début de mercato ou même à la fin lorsque le dossier Zhegrova s’enlisait, les différentes parties n’ont pas été plus loin qu’une simple prise d’informations », dévoile le média, qui évoque un autre intérêt de l’OM pour Adam Aznou, le latéral gauche international marocain de 19 ans du Bayern Munich, « identifié comme un prospect intéressant par Marseille », mais qui est finalement parti à Everton.