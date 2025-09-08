Un départ est officialisé ce lundi à l’OL. Celui du gardien Mathieu Patouillet.

Nouveau départ à l’OL. Il était attendu et il est officiel. Al-Hilal annonce ce lundi l’arrivée de Mathieu Patouillet. Le gardien de but de 21 ans quitte le club rhodanien, où il n’aura pas disputé la moindre rencontre avec l’équipe première, et rejoint la formation de Simone Inzaghi contre un montant de 342 000€, assorti d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value future.

Patouillet rejoint Al-Hilal

Prêté à Sochaux lors des deux dernières saisons, Patouillet s’est engagé jusqu’en 2027. A 21 ans, Mathieu Patouillet est international dans les catégories U18, U19 et U20. Il devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers dès cette semaine, indique le club saoudien sur son site officiel.