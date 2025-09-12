OM Mercato : une signature juteuse est imminente à Marseille !

Selon L’Équipe et La Tribune Olympienne, la prolongation de Bilal Nadir avec hausse de salaire (21 ans) serait proche à l’Olympique de Marseille.

🟩 Accord proche

L’Olympique de Marseille pourrait bientôt annoncer une très bonne nouvelle côté mercato. Selon L’Équipe et La Tribune Olympienne, la prolongation de Bilal Nadir est imminente. Le jeune milieu offensif de 21 ans devrait voir son contrat prolongé, accompagné d’une revalorisation salariale à la hauteur de ses performances et de son potentiel.

En fin de contrat en juin 2026, Nadir s’est progressivement imposé comme un joueur de rotation très intéressant dans l’esprit de Roberto De Zerbi. Capable de dynamiser le jeu au milieu et de se projeter vers l’avant, comme il l’avait fait de belle manière contre le Patis FC le 23août au Vélodrome (5-2), le Franco-Marocain a déjà montré qu’il pouvait faire la différence sur le terrain et séduire par sa vision du jeu et sa technique.

Cette prolongation, si elle se confirme, est une excellente nouvelle pour les dirigeants marseillais, qui sécurisent ainsi l’avenir d’un joueur appelé à prendre une place importante dans l’effectif professionnel. Elle envoie également un message clair aux autres jeunes du club : l’OM sait valoriser et récompenser les talents locaux.