L’ASSE devrait être privée de plusieurs titulaires samedi à Clermont. Notamment au milieu.

Lundi après-midi, les Verts ont repris le chemin de L’Etrat. Les internationaux Zuriko Davitashvili, Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali, Axel Dodote, Irvin Cardona, Dylan Batubinsika et Strahinja Stojkovic manquaient à l’appel. Idem pour Lucas Stassin, qui n’était pourtant pas convoqué lors du dernier match des Espoirs belges la semaine passée. Mais le Belge a signé son retour parmi ses coéquipiers ce mardi matin.

Les Verts sans Jaber, Moueffek et Tardieu à Clermont ?

En revanche, Aïmen Moueffek, sorti touché aux ischios-jambiers contre Grenoble, tout comme Ebenezer Annan et Mahmoud Jaber, a alterné courses et travail en salle, alors que Dennis Appiah poursuit lui aussi son protocole de reprise. Florian Tardieu étant incertain pour le déplacement à Clermont, Eirik Horneland pourrait être contraint de revoir dans son intégralité son milieu de terrain, la présence de Mahmoud Jaber et Aimen Moueffek semblant compromise. Pierre Ekwah étant toujours en grève, et le jeune Paul Eymard étant écarté (son entourage rechigne à signer le premier contrat professionnel proposé par le club), les solutions ne s’annoncent pas légion pour le Norvégien dans ce secteur de jeu où les jeunes Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali viennent de rentrer dans le Forez après avoir rejoint la sélection U19.