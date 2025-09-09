Les deux recrues de l’OM ont repris l’entraînement, à quelques jours de la venue de Lorient et du déplacement à Madrid.

Bonnes nouvelles pour l’OM avant de recevoir le FC Lorient, vendredi, puis de débuter la campagne de Ligue des champions à Madrid, mardi prochain, face au Real : Facundo Medina et Igor Paixao, deux des recrues estivales majeures de l’Olympique de Marseille, pourraient effectuer leurs débuts officiels sous le maillot phocéen. Le défenseur argentin, freiné par une blessure à la cheville, a repris l’entraînement collectif, et c’est aussi le cas de l’ailier brésilien.

Recruté pour 35 millions d’euros à Feyenoord, Paixao était déjà blessé au moment de son transfert, victime d’une lésion musculaire. Leurs retours tombent à point pour un OM en difficulté en ce début de saison, avec deux défaites et une seule victoire au compteur. Sur Instagram, Igor Paixao a d’ailleurs posté un message court mais lourd de sens : « I’m back ».