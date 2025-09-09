Pisté par l’OM en début de Mercato, l’international espagnol devrait enfin quitter l’Arabie saoudite.

L’été a été particulièrement agité pour Aymeric Laporte. Priorité défensive de l’OM en début de Mercato, l’international espagnol, joueur d’Al-Nassr depuis 2023, avait émis le souhait de revenir en Europe et de retourner à l’Athletic Bilbao, club qu’il avait quitté en 2018 pour filer à Manchester City.

Mais alors que tout était bouclé entre l’Athletic et Al-Nassr, la formation basque n’a finalement pas pu enregistrer le joueur dans les temps.

Laporte vers Besiktas

Aymeric Laporte (31 ans) devrait tout de même pouvoir quitter l’Arabie saoudite ces prochains jours. Ce mardi, AS révèle que l’ancien Citizen est en discussions avancées avec Besiktas. Et qu’il s’est mis d’accord avec le club d’Istanbul, qui a proposé à Al-Nassr un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire de 15 M€, avec prise en charge de la moitié du salaire du joueur (13 M€). Une offre qu’Al-Nassr serait enclin à accepter.