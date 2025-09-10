Benjamin Pavard débarque à Marseille avec une envie débordante et des mots forts. Dès son arrivée, le défenseur ne cache ni son émotion ni sa fierté de porter le maillot olympien. Son message : un nouveau départ, une promesse, celle de faire vibrer le Vélodrome.

Pavard impatient de découvrir le Vélodrome et de vivre de grandes émotions

L’accueil réservé à Benjamin Pavard à Marseille a donné le ton. Devant quelques supporters et la presse, le champion du monde affiche un large sourire et surtout une impatience inédite.

« Je suis très fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux », glisse-t-il d’entrée, la voix portée par l’enthousiasme. « J’ai hâte d’être au Vélodrome pour sentir cette ferveur. Il me tarde de vivre ces émotions avec les supporters. »

Celui qui a déjà connu l’ambiance boulevard Michelet sous les couleurs de Lille s’en souvient comme d’une expérience marquante. Désormais, il compte y écrire sa propre histoire : « J’ai hâte de débuter vendredi et je suis impatient de vivre de grands moments avec l’OM. »

Un choix déterminé et des ambitions claires pour l’OM

Le choix de Pavard n’a souffert d’aucune hésitation. « Pour moi, il n’y avait que l’OM dans ma tête. Je ne voulais rien d’autre. » Cette certitude, il l’explique également par la relation de confiance nouée avec Medhi Benatia, directeur sportif et autre figure de caractère passée par l’élite européenne. Les discussions avec lui, décisives dans le choix final du joueur, illustrent la force du projet marseillais mis en place par Benatia, dont les dernières initiatives lors du marché des transferts ont aussi pesé dans la balance.

Pavard affiche également un message collectif : « J’espère qu’on va faire de belles choses tous ensemble ». Une phrase qui en dit long sur son état d’esprit et sa volonté de s’intégrer rapidement au groupe.

Ambitieux, il ne perd pas de vue les objectifs immédiats et à moyen terme. « Il y a un match important à gagner vendredi. Après, on pourra se tourner vers la Ligue des Champions. » Des propos qui font écho à l’ambition affichée par la direction pour la compétition européenne.

L’arrivée de Pavard s’inscrit donc déjà comme un événement fort du mercato olympien. Son discours, sans filtre, rassure les supporters : énergie, humilité et volonté de marquer la saison. Quant à l’avenir, la perspective d’exploits et de soirées européennes au Vélodrome ne fait que renforcer l’effervescence autour de l’OM et de son nouveau pilier défensif.