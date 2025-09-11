Adrien Rabiot est arrivé ce jeudi en Italie pour y signer son contrat avec l’AC Milan. Ses premiers mots ont provoqué la polémique…

A l’instar de Benjamin Pavard, qui a quitté l’Inter Milan pour l’OM le dernier jour du mercato, Adrien Rabiot était déjà à Clairefontaine lorsque la direction marseillaise s’est mise d’accord avec l’AC Milan pour un transfert. Il n’a donc pas officiellement signé son contrat avec les Rossoneri ni passer sa visite médicale. C’est ce jeudi que le milieu de terrain est arrivé en Lombardie pour finaliser les derniers détails de son arrivée. Et dès ses premiers mots, il a provoqué une polémique…

« Forza Milan » alors qu’il a passé cinq ans à la Juventus…

« Je suis très content d’être ici. Forza Milan ! », a-t-il déclaré aux médias transalpins qui l’attendaient à sa descente de l’avion. « Forza Milan », quand on a passé cinq années à la Juventus Turin, c’est moyennement apprécié par quelque camp que ce soit. Autant qu’un « Allez l’OM » quand on a été formé au PSG. Même si les transferts entre Bianconeri et Rossoneri sont beaucoup plus nombreux qu’entre les deux ennemis français, Rabiot peut s’attendre à des sifflets pour son retour à l’Allianz Stadium, le 5 novembre.

Sa mère Véronique s’est aussi distinguée en répondant à des journalistes qui lui demandaient si le Milan était le premier choix de son fils : « Bien sûr ! Bien sûr que c’est le premier choix ! ». Un petit mensonge, évidemment, puisqu’Adrien Rabiot souhaitait rester à Marseille. Mais pour cela, il aurait fallu éviter les déclarations intempestives contre la direction phocéenne dans les médias ou bien présenter ses excuses après. Faute de l’un comme de l’autre, la famille Rabiot a dû à nouveau faire ses valises !