PSG : Damien Comolli (Juventus) lâche ses vérités sur les rumeurs de tensions avec le PSG

Alors que la Juventus a échoué à faire revenir Randal Kolo Muani, le directeur général du club, Damien Comolli, est revenu sur les rumeurs de tensions avec le PSG.

Lors de la présentation de Loïs Openda et d’Edon Zhegrova ce jeudi, la Juventus a profité de l’occasion pour clarifier certains points de mercato. Damien Comolli, son directeur général, est revenu sur les rumeurs de tensions avec le PSG après l’échec des discussions autour de Randal Kolo Muani cet été. Il a tenu à rectifier :

« Ce sont des rumeurs absolument fausses »

« J’ai lu avec étonnement certains articles sur des discussions que j’aurais eues avec le président du PSG. Ce sont des rumeurs absolument fausses, ce sont des mensonges. J’ai toujours été un grand supporter des grands clubs, avec lesquels j’ai toujours eu d’excellentes relations, et il en va de même avec le PSG. »

Pour rappel, Kolo Muani avait été prêté six mois à la Juventus l’hiver dernier, faute de temps de jeu à Paris. Des négociations avaient suivi pour prolonger son aventure en Italie, mais elles n’ont pas abouti. Finalement, l’attaquant a rejoint Tottenham dans les dernières heures du mercato.