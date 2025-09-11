Actuel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage a encensé le style de jeu de Paulo Fonseca, coach de l’OL.

Entraîneur marquant de l’histoire de l’OL, Pierre Sage avait repris l’équipe en novembre 2023 en position de relégable, pour l’emmener finalement jusqu’en Europe. Une véritable prouesse pour un homme qui vivait sa première expérience en tant que numéro 1 dans un club professionnel. Quelques mois plus tard, Sage a finalement été évincé par John Textor, qui a nommé Paulo Fonseca en janvier dernier.

« J’ai tout de suite pensé que c’était une bonne idée »

Le remplaçant idéal, selon Sage lui-même, qui s’est exprimé sur le style de jeu de Fonseca dans une interview accordée au média Carré. « J’aime beaucoup. Lorsqu’il était à Lille notamment et qu’il avait posé des choses, j’avais même partagé des articles qui vantaient sa manière de jouer. Quand j’ai appris qu’il était en contact avec Lyon au moment où je faisais l’intérim, j’ai tout de suite pensé que c’était une bonne idée. Quand il m’a succédé, j’étais déçu que quelqu’un me succède, mais que ce soit lui, c’est une bonne chose. J’ai joué trois fois contre lui et à chaque fois, ses équipes ont bien joué. »

Lors de ces trois duels, l’actuel entraîneur du RC Lens a remporté deux matchs face au LOSC de Fonseca (2-1 en huitièmes de finale de Coupe de France et 4-3 en Ligue 1), pour une défaite (1-0 face à l’OL en Ligue 1 en début de saison).