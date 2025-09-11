Sur RMC ce jeudi, Jérôme Rothen n’a pas été tendre du tout avec Adrien Rabiot, parti de l’OM pour rejoindre l’AC Milan.

Adrien Rabiot n’est désormais plus un joueur de l’OM. Placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, il est arrivé à Milan ce jeudi, prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière. Il faut dire que le milieu de terrain sort d’une trêve internationale où il a eu du temps de jeu avec l’équipe de France, malgré des sifflets entendus lors de son entrée en jeu au Parc des Princes contre l’Islande. Pour Jérôme Rothen, ancien du PSG, rien d’étonnant.

« Respecte les gens qui sont face à toi »

« Quand il fait un message comme ça (son message d’adieu, ndlr), ça veut dire qu’il part à contre cœur de l’OM, et qu’on l’a fait partir. Pour moi, non. Vu qu’il ne donne pas d’explications, il est responsable de la situation, il accepte : « vous m’avez mis sur la liste de transfert ». Quand on voit sa personnalité, ses explications et le reflet de sa carrière, il ne faut pas s’offusquer des sifflets en équipe de France. C’est un tout, si tu veux te faire aimer de tout le monde et être respecté, respecte les gens qui sont face à toi », a déclaré l’ancien Parisien sur RMC ce jeudi.