FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !
OM : Adil Rami tacle fort Balerdi et De Zerbi avant Lorient

Louis Chrestian
12 septembre 2025

À la veille du choc face à Lorient, le climat s’enflamme à Marseille. Adil Rami, ancienne tour de contrôle de la défense olympienne, n’a pas mâché ses mots à l’attention de Leonardo Balerdi et de son coach Roberto De Zerbi. Des propos tranchants qui tombent alors que l’OM traverse une phase de turbulences, sous les yeux inquiets des supporters.

Rami déplore le manque de leader en défense

L’OM cherche encore son patron derrière, et pour Rami, Balerdi ne fait pas l’affaire. L’Argentin, capitaine cette saison, essuie des critiques acerbes : « On lui a offert le brassard, mais je ne vois toujours pas un vrai chef sur la pelouse. » L’ex-défenseur ne ménage pas le joueur, évoquant sa tendance à cumuler les erreurs techniques et une absence de voix pour guider la ligne.

Face aux attentes d’un club aussi exigeant, la régularité n’est pas au rendez-vous selon Rami. Sa remarque coupe court à toute complaisance envers le défenseur central, pourtant valorisé à 20 millions d’euros et indiscutable dans le onze olympien.

L’entraîneur De Zerbi aussi visé par les reproches

L’intervention de Rami ne s’est pas arrêtée à la défense. L’ancien Marseillais a aussi égratigné la gestion humaine et tactique de De Zerbi, pointant une communication « trop dure » susceptible de fissurer le vestiaire. « Il faut parfois ménager les hommes, pas seulement les joueurs », glisse-t-il d’un ton ciselé.

Selon Rami, les problèmes ne s’arrêtent pas là : il déplore une équipe coupée en deux qui laisse trop de liberté autour du ballon porteur. Preuve que le traumatisme collectif ne vient pas que du terrain, puisque le style directif du coach italien interroge jusque dans ses relations avec ses cadres. Retrouvez d’ailleurs une analyse approfondie sur les critiques d’Adil Rami sur le management de Roberto De Zerbi à l’OM.

Un OM sous pression avant d’affronter Lorient

Cette sortie médiatique ajoute de la tension dans une atmosphère déjà lourde. Depuis la reprise, l’OM peaufine son jeu sans parvenir à rassurer ni les suiveurs ni une partie du vestiaire. Les supporters, eux, oscillent entre résignation et espoir, tandis que le moindre faux pas est immédiatement scruté.

Le match contre Lorient prend donc une dimension capitale : l’occasion pour Balerdi de prouver qu’il a l’étoffe d’un capitaine sous pression, et pour De Zerbi, celle d’apporter des solutions là où son management est contesté.

Ligue 1OM
#A la une#DÉCLARATIONS

