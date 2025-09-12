OM – FC Lorient : Roberto De Zerbi déclare la saison lancée et se tourne vers le Real Madrid
FC Nantes : la vérité éclate sur la blessure de Guirassy avec les Espoirs
Louis Chrestian
12 septembre 2025

Le FC Nantes pensait avoir fait front. Lors du dernier rassemblement des Espoirs, la blessure d’Herba Guirassy a été vécue comme une véritable trahison du côté des bords de l’Erdre. Mais un retournement d’ambiance s’est opéré ces dernières heures, exposant le club à une polémique bien plus large qu’un simple souci médical. Retour sur une affaire où communication et coulisses se sont vite entremêlées.

Le club accusait la sélection : retour sur la première version

Tout est parti d’une séquence tendue. À son retour, Guirassy, victime d’une blessure lors des Espoirs, a déclenché la colère de son entraîneur Luis Castro : « C’est très dur pour nous parce qu’on avait dit de ne pas le faire jouer, même pas une minute, et la sélection l’a fait jouer sur une opposition. Il s’est logiquement blessé. »

La version officielle portée par le staff nantais a été limpide : pour protéger son attaquant, le souhait était de le voir préservé, sans aucune minute de jeu sous le maillot bleu. Ce discours ferme laissait entendre un manque de respect total du côté de la FFF, sur fond de tensions récurrentes entre clubs et fédération concernant la gestion médicale des jeunes internationaux.

Dans ce contexte sensible, la prise de position de Nantes a une saveur de déjà-vu, rappelant des situations antérieures comme l’affaire Dembélé, dont les dernières nouvelles médicales d’Ousmane Dembélé avaient aussi bousculé la communication officielle de son club.

Ce que révèle vraiment l’enquête sur la gestion du joueur

Mais les apparences étaient trompeuses. Selon de nouveaux éléments, la cellule médicale nantaise n’aurait finalement pas exigé une absence totale de Guirassy, mais uniquement sa non-titularisation. En clair, si le staff jaune et vert a bel et bien recommandé la prudence, il n’a jamais fermé la porte à une éventuelle entrée en jeu en cours de match.

Cette subtilité change tout. Car la communication initiale du club laissait entendre une faute majeure du staff des Espoirs, alors qu’il semble que la consigne des médecins nantais n’interdisait pas à l’attaquant de prendre part à la rencontre, du moins après le coup d’envoi. De quoi allumer la mèche d’une polémique inattendue et relancer le débat sur la transparence des échanges entre clubs et sélection.

Les conséquences pour le FC Nantes et Herba Guirassy

Cette affaire oblige Nantes à revoir sa copie et interpelle sur la vigilance nécessaire dans ce genre de gestion médicale partagée. Luis Castro lui-même a admis la nécessité d’être « plus attentif la prochaine fois », preuve que le club se retrouve en position d’autoréflexion suite à cet épisode.

Pour Herba Guirassy, l’enjeu dépasse la simple récupération physique. La confiance entre le joueur, son club formateur et la sélection U21 risque d’être fragilisée. Cette zone de flou dans la communication pourrait laisser des traces et compliquer la collaboration lors des prochains rassemblements.

Ce dossier ajoute une épine de plus dans la relation parfois tendue entre Nantes et la Fédération, sur le modèle de situations observées dans d’autres grands clubs avec leurs internationaux. Il résonne comme un avertissement pour l’ensemble du football français, alors que la gestion des jeunes pépites demeure un enjeu majeur dans la course aux succès nationaux et internationaux.

