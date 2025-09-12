OL : Samuel Umtiti de retour à Lyon… pour annoncer sa retraite ?

De retour à Lyon, son club formateur, Samuel Umtiti devrait tout de même prendre sa retraite à 31 ans.

Samuel Umtiti, libre de tout contrat, a récemment fait une apparition remarquée au centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais, le club où il a grandi et débuté sa carrière professionnelle. Cette présence a pu laisser croire, un instant, à un possible retour dans son club formateur, scénario déjà vécu cet été avec Rachid Ghezzal. Mais il ne s’agissait pas d’un rendez-vous sportif ni d’un signe annonciateur d’un come-back.

En réalité, le défenseur champion du Monde 2018 avait simplement sollicité l’autorisation de l’OL pour utiliser les installations afin de tourner une vidéo personnelle, indépendante de toute démarche liée au club, rapporte RMC Sport. Le club rhodanien a accepté, permettant ainsi à l’ancien joueur de passage de réaliser son projet, ou encore de retrouver d’anciennes connaissances.

13 saisons au plus haut niveau et un titre de champion du Monde

En parallèle, des éléments recueillis ces dernières semaines orientent plutôt vers une autre issue dans la carrière d’Umtiti. Après 13 saisons au plus haut niveau et une trajectoire marquée par la gloire mais aussi par des blessures à répétition, l’ancien pilier défensif de Lyon et du Barça envisagerait de mettre un terme définitif à sa carrière.

À seulement 31 ans, celui qui a porté le maillot lyonnais durant 14 années pourrait donc s’éloigner des terrains, laissant derrière lui le souvenir d’un joueur précoce, solide et sacré champion du Monde avec les Bleus. Sa dernière expérience professionnelle, avec le LOSC, aura été très contrastée, avec seulement 13 matchs joués en deux saisons.