Les infos du jour : Kimpembe a programmé ses adieux au PSG, Rabiot revient sur la bagarre avec Rowe (OM), Umtiti devrait prendre sa retraite

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 12 septembre.

Les infos principales

Le Parc s’apprête à vibrer pour Presnel Kimpembe : c’est ce dimanche, à l’occasion du choc contre Lens, que le défenseur central sera honoré devant ses supporters.

Kimpembe, adieux imminents : le Parc prêt à saluer un fidèle du PSG

Nouvel homme fort du milieu rossonero, Adrien Rabiot a effectué ses premiers pas officiels sous les couleurs de l’AC Milan. Lors de sa présentation très attendue, le Français n’a éludé aucune question : motivations, ambitions, retour sur son passage complexe à l’OM, gestion de l’incident avec Jonathan Rowe…

Adrien Rabiot s’exprime sur l’affaire Rowe !

De retour à Lyon, son club formateur, Samuel Umtiti devrait tout de même prendre sa retraite à 31 ans.

OL : Samuel Umtiti de retour à Lyon… pour annoncer sa retraite ?

Mais aussi…

PSG

FC Barcelone : un syndrome frappe le PSG et affole Flick pour ses stars !

PSG : Un malaise avec Hakimi ?

Kimpembe, adieux imminents : le Parc prêt à saluer un fidèle du PSG

OM

OM : Adil Rami tacle fort Balerdi et De Zerbi avant Lorient

Pourquoi Edon Zhegrova a choisi la Juventus plutôt que l’OM

OM – Lorient : première convocation pour Paixao, Pavard et Aguerd !

Ligue 1 : Létang (LOSC) répond aux attaques de McCourt (OM) et Oughourlian (RC Lens) envers la LFP

ASSE

ASSE : l’annonce d’Eirik Horneland sur Yvann Maçon et Dylan Batubinsika

ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Clermont avec plusieurs absents

RC Lens

RC Lens : Pierre Sage annonce un seul absent face au PSG et dresse le bilan du mercato d’été

Ligue 1 : Létang (LOSC) répond aux attaques de McCourt (OM) et Oughourlian (RC Lens) envers la LFP

OL

OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Neal Maupay en joker à l’OL ?

OL : Noah Nartey, le gros coup manqué en fin de mercato

OL : Paulo Fonseca ne met pas la pression pour un joker et règle le cas du gardien

OL : Greif – Descamps, un match parti pour durer à Lyon ?

OL – EXCLU : « On était considéré comme des vieux cons réfractaires aux changements »

LOSC

LOSC : Genesio face à un choix de luxe avec Giroud et Igamane

LOSC : Bruno Genesio annonce plusieurs retours pour Toulouse et une grosse tuile pour Meunier

Ligue 1 : Létang (LOSC) répond aux attaques de McCourt (OM) et Oughourlian (RC Lens) envers la LFP

FC Nantes

FC Nantes : la vérité éclate sur la blessure de Guirassy avec les Espoirs

Stade Rennais

Stade Rennais : la réponse de Mahdi Camara aux propos de Franck Haise

Stade Rennais : Habib Beye juge le mercato et rend un hommage appuyé à Mandanda

Stade Rennais Mercato : le SRFC annonce deux départs vers la Turquie (officiel)