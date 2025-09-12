Poussé vers la sortie cet été, Amine Harit va bel et bien quitter l’OM dans les prochaines heures.

C’est une bombe qui vient de tomber en plein match entre l’OM et Lorient. En effet, l’Olympique de Marseille et le milieu offensif Amine Harit seraient sur le point de conclure un accord pour le prêt du joueur vers le club turc d’Istanbul Başakşehir, selon Foot Mercato. Ce prêt inclurait une option d’achat, permettant au club turc de s’offrir définitivement Harit si tout se passe bien.

Arrivé à l’OM avec de grandes ambitions, Harit n’a pas toujours trouvé la régularité espérée sous les couleurs marseillaises. Ce prêt pourrait représenter une opportunité pour le joueur de retrouver du rythme et de s’imposer dans un nouveau championnat, alors que plusieurs clubs s’étaient intéressés à lui durant l’été. Ce mouvement devrait être officialisé d’ici peu, une fois les derniers détails contractuels finalisés.