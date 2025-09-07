Poussé vers la sortie par le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, Amine Harit aurait entamé des discussions avec des clubs du Moyen-Orient.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé les informations de L’Equipe concernant l’opération dégraissage que mène Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM espère trouver un point de chute aux Ruben Blanco, Pol Lirola, Neal Maupay et autres Amine Harit sur lesquels ne compte plus Roberto De Zerbi. Une mission qui s’annonce bien compliquée car les joueurs en question se sentient bien à Marseille et n’ont pas envie de filer dans des contrées exotiques ou des championnats de seconde zone.

Des discussions engagées entre un club et le joueur

Pour Amine Harit, le quotidien sportif expliquait qu’il y avait bien des touches au Moyen-Orient, mais rien de bien concret. Sauf que la tendance a évolué depuis la parution de cet article. Il y aurait désormais des discussions entre le meneur de jeu marocain et ses prétendants. Pas encore d’offre officielle pour l’OM mais ces premiers échanges sont déjà une bonne nouvelle, le signe qu’Harit pourrait partir d’ici la fin du mois et la fermeture des marchés en Arabie saoudite et au Qatar.

Concernant les autres dossiers, c’est le statu quo, notamment pour Neal Maupay. L’attaquant a refusé toutes les offres qui lui sont parvenues car il souhaiterait rester à Marseille, même s’il sait que son temps de jeu sera réduit.