OM – FC Lorient : Balerdi et deux titulaires écartés par De Zerbi ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – FC Lorient : Balerdi et deux titulaires écartés par De Zerbi ?

Leonardo Balerdi (OM)
But ! Football Club
7 septembre 2025

Roberto De Zerbi pourrait se passer de plusieurs titulaires à l’OM pour le match d’ouverture de la 4e journée de Ligue 1 face au FC Lorient : Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Timothy Weah. 

Le coup dur pour l’OM arrive dans un calendrier déjà exigeant. Selon Karim Attab, Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi, tous deux Argentins, ne devraient pas être disponibles pour le déplacement contre le FC Lorient, vendredi 12 septembre à l’Orange Vélodrome (20h45). La raison : les deux joueurs ont été retenus par Lionel Scaloni pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à l’Équateur dans la nuit de mardi à mercredi, à des milliers de kilomètres de Marseille.

Le décalage horaire est un facteur déterminant. Avec un calendrier déjà chargé pour l’OM, qui se déplacera à Madrid le 16 septembre en Ligue des champions puis recevra le PSG le 21 septembre pour le Classique, le staff de De Zerbi ne souhaiterait prendre aucun risque avec ses cadres. Préserver Rulli et Balerdi semble donc la décision la plus sage pour éviter toute fatigue excessive ou blessure.

Mais les absences ne s’arrêtent pas là. Timothy Weah, blessé la nuit dernière lors de la défaite des États-Unis contre la Corée du Sud (0-2) pourrait être dans la même situation que ses coéquipiers argentins. Une situation qui va obliger De Zerbi à bricoler sa composition et à faire tourner son effectif, offrant peut-être l’opportunité à d’autres joueurs de se montrer.

Ligue 1Lorient FCOM
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Leonardo Balerdi (OM)
Ligue 1...

OM – FC Lorient : Balerdi et deux titulaires écartés par De Zerbi ?

Par But ! Football Club
FC Barcelone Mercato : Deco a identifié le successeur de Lewandowski et ce n’est pas Alvarez ! 
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco a identifié le successeur de Lewandowski et ce n’est pas Alvarez ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin détourné par l’OL, la folle rumeur ! 

Par Bastien Aubert
Mostafa Mohamed (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed toujours sur le départ ?

Par Bastien Aubert
Samir Nasri
Ligue 1...

Revue de presse : une figure historique de l’OM a failli signer au Stade Rennais !

Par Raphaël Nouet
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OM : Benatia a réservé le bouquet final pour clore le Mercato ! 

Par Bastien Aubert
Roony Bardghji (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : un renfort de plus au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Didier Deschamps lors du match entre l'Ukraine et la France vendredi dernier.
Equipe de France...

Polémique Dembélé – Doué : Deschamps répond sèchement au PSG

Par Bastien Aubert
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
Equipe de France...

Le PSG prend une mesure forte avec les Bleus après les blessures de Doué et Dembélé 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Aj Auxerre...

RC Lens Mercato : Leca et le club tournés en ridicule par Auxerre après le fiasco Sinayoko !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Laval.
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland dévoile le portrait robot des futures recrues 

Par Bastien Aubert
Moussa Niakhaté (OL)
Ligue 1...

OL : Fonseca perd un titulaire en pleine forme avant le Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

OM – PSG : Luis Enrique prépare déjà des surprises pour remplacer Doué et Dembélé 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita en tribune présidentielle lors du match entre le FC Nantes et le PSG.
FC Nantes...

Le FC Nantes atomise le Stade Rennais, la saison est lancée ! 

Par Bastien Aubert
Malick Fofana en action lors du match de la Belgique sur la pelouse du Liechtenstein.
Mercato...

OL Mercato : Malick Fofana fait des révélations sur son été agité

Par Raphaël Nouet
Thiago Alcantara
FC Barcelone...

FC Barcelone : une légende de retour au Barça, Flick se frotte les mains !

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : en feu, Kilmer Sports lance déjà le mercato d’hiver ! 

Par Bastien Aubert
Timothy Weah (OM)
Ligue 1...

OM : une recrue estivale blessée en sélection, alerte rouge à Marseille ! 

Par Bastien Aubert
Didier Deschamps
Equipe de France...

PSG – FFF : le torchon brûle après les blessures de Dembélé et Doué, Deschamps prêt à vider son sac ?

Par Bastien Aubert
Les supporters de l'ASSE lors du match dans le Chaudron contre Grenoble.
ASSE...

ASSE : le joli clin d’œil des Socios Verts pour l’achat des actions

Par Raphaël Nouet
Adrien Rabiot
Mercato...

OM Mercato : Benatia aurait bouclé un plus gros coup que Rabiot en 2024 ! 

Par Bastien Aubert
Didier Deschamps
Equipe de France...

Equipe de France : le fils de Didier Deschamps s’est marié 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Stade Rennais Mercato : Stassin (ASSE), un plan B à Mikautadze (OL) !

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan
ASSE...

ASSE Mercato : une légende du Real Madrid inspire Ebenezer Annan

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet