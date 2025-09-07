Roberto De Zerbi pourrait se passer de plusieurs titulaires à l’OM pour le match d’ouverture de la 4e journée de Ligue 1 face au FC Lorient : Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Timothy Weah.

Le coup dur pour l’OM arrive dans un calendrier déjà exigeant. Selon Karim Attab, Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi, tous deux Argentins, ne devraient pas être disponibles pour le déplacement contre le FC Lorient, vendredi 12 septembre à l’Orange Vélodrome (20h45). La raison : les deux joueurs ont été retenus par Lionel Scaloni pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à l’Équateur dans la nuit de mardi à mercredi, à des milliers de kilomètres de Marseille.

Le décalage horaire est un facteur déterminant. Avec un calendrier déjà chargé pour l’OM, qui se déplacera à Madrid le 16 septembre en Ligue des champions puis recevra le PSG le 21 septembre pour le Classique, le staff de De Zerbi ne souhaiterait prendre aucun risque avec ses cadres. Préserver Rulli et Balerdi semble donc la décision la plus sage pour éviter toute fatigue excessive ou blessure.

Mais les absences ne s’arrêtent pas là. Timothy Weah, blessé la nuit dernière lors de la défaite des États-Unis contre la Corée du Sud (0-2) pourrait être dans la même situation que ses coéquipiers argentins. Une situation qui va obliger De Zerbi à bricoler sa composition et à faire tourner son effectif, offrant peut-être l’opportunité à d’autres joueurs de se montrer.