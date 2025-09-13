Sorti sur blessure contre Lorient, Amine Gouiri devra-t-il manquer le rendez-vous contre le Real Madrid en LDC ? De premières nouvelles sont tombées.

Ce vendredi, lors de la victoire spectaculaire de l’OM face à Lorient, Amine Gouiri s’est heurté à Bamo Meïté, provoquant une petite luxation de l’épaule. Malgré la frayeur initiale et l’intervention d’une civière, l’attaquant s’est relevé seul. Selon RMC Sport, il ressent encore quelques douleurs et reste au repos, mais son état n’inquiète pas l’OM. Aucune décision n’a été prise quant à sa participation au déplacement à Madrid pour affronter le Real, le club préférant observer l’évolution avant de prendre des risques.

Après un début de saison difficile, marqué par des résultats en dents de scue et des tensions, l’OM vient donc de sa rassurer avec une large victoire 4-0 contre Lorient. Roberto De Zerbi insiste désormais sur la préparation du prochain défi : le match de Ligue des champions face au Real Madrid, suivi du choc contre le Paris SG, soulignant la nécessité d’humilité face à ces rendez-vous prestigieux.