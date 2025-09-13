OL : le groupe de Paulo Fonseca pour affronter le Stade Rennais, avec Satriano et Ghezzal
William Tertrin
13 septembre 2025
Le groupe de l’OL pour affronter le Stade Rennais.
À la veille du match face au Stade Rennais (20h45), le groupe de l’OL retenu par Paulo Fonseca vient d’être dévoilé. Au rayon des absents, Ernest Nuamah, Orel Mangala, Téo Barisic et Alejandro Gomes Rodriguez ne sont pas présents. En revanche, les dernières recrues Martín Satriano et Rachid Ghezzal sont bien là.
Le groupe de l’OL
Greif, Descamps, Diarra – Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles – Tessmann, Tolisso, Šulc, Morton, De Carvalho, Merah – Karabec, Fofana, Moreira, Ghezzal, Satriano, Molebe.