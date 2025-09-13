Ligue 1 • ...

Le coach espagnol a fait son retour à l’entraînement du PSG ce samedi matin. Et il a remercié chaleureusement Presnel Kimpembe lors de sa conférence de presse… Opéré de la clavicule pendant la trêve internationale suite à une chute à vélo, Luis Enrique a fait son retour à l’entraînement du PSG ce samedi. Avec une […]