Héros de la rencontre face à Nice avec 7 arrêts, Anthony Lopes n’a tout de même pas pu empêcher la défaite du FC Nantes. Il est ressorti très frustré de la rencontre.

Ce samedi, le FC Nantes est reparti de l’Allianz Riviera sans le moindre point, battu 1-0 par un OGC Nice nettement supérieur. Dominés dans tous les secteurs du jeu, les Canaris n’ont quasiment pas inquiété leurs adversaires. Seule satisfaction : la prestation majuscule de leur gardien Anthony Lopes, auteur de 7 arrêts. L’ancien Lyonnais n’a tout de même pas masqué sa frustration après la rencontre.

Lopes pointe du doigt ce qui a manqué

« La déception est totale. On était venu avec d’autres intentions et on aurait aimé repartir avec un point. On n’a pas mis les ingrédients pour les mettre en difficulté. On doit apprendre de nos erreurs car nous avons un match ultra-important la semaine prochaine », a-t-il regretté au micro des journalistes, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Pour Lopes, l’explication est claire : Nantes n’a pas eu les armes pour rivaliser. « Plus de mouvements, plus de maturité. Il faut aussi savoir faire des fautes pour éviter une transition offensive. On prend un but comme ça et ce n’est pas normal. On ne doit jamais la subir et ça fait clairement chier. »

« On se doit d’être plus méchant, un peu plus tueur et agressif »

Le gardien n’a pas cherché à minimiser la pauvreté offensive de son équipe : « Il faut savoir ne pas perdre ce type de match. On a pêché dans la tenue du ballon, on n’a pas réussi à mettre en place ce qu’on voulait et on n’a pas été présent sur les deuxièmes ballons. On était un peu trop loin de nos attaquants. »

À la question de savoir si cette prestation était la plus faible du début de saison, Lopes n’a pas hésité : « Oui je pense. On a eu une ou deux opportunités qu’on aurait pu mieux exploiter avec de meilleurs choix. On se doit d’être plus méchant, un peu plus tueur et agressif. On ne peut pas prendre un but sur une transition offensive. On doit savoir faire faute avant. C’est le quatrième match de la saison, il en reste 30, mais il faudra prendre de points le plus vite possible et il n’y a rien de mieux que le derby pour ça. »

La pire première demi-heure de la saison

Malgré ce démarrage poussif, avec trois défaites en quatre matchs, le portier ne veut pas sombrer dans l’alarmisme, mais appelle à une prise de conscience : « Il faut toujours être vigilant. Encore plus quand on ne met pas les ingrédients pour battre l’adversaire. On a battu Auxerre, mais on se doit de continuer à aller chercher de meilleurs résultats. »

De son côté, le coach Luis Castro a été dans la même lignée, en lâchant : « Franchement, ces trente premières minutes sont les pires de notre saison ». Les mots sont dits…