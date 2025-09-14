Georges Mikautadze est revenu sur les circonstances qui l’ont poussé à quitter l’OL lors des derniers jours du Mercato.

Cet été, Lyon a échappé de peu à la relégation administrative en Ligue 2, et le départ de Georges Mikautadze était vital comme l’a expliqué sur RMC le directeur général de l’OL. Dans l’After, Michael Gerlinger a expliqué pourquoi le choix s’est porté sur lui et non sur Malick Fofana, l’autre grosse valeur marchande du club. « On a parlé avec les deux joueurs. Michele (Kang, la présidente) aussi. Pour elle, c’était très important de savoir ce qu’ils pensaient. Malick avec son agent et sa famille nous a expliqué qu’il avait un projet sportif très clair. A la fin du mercato, on savait que le projet était de rester avec nous, au moins un an. » C’était donc à Mikautadze de dire au revoir à l’OL. »

« Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime », estime Mikautadze

Transféré à Villarreal dans le money time du mercato, l’attaquant géorgien a quitté en larmes l’OL. Ce dimanche, au micro de Canal+, il est revenu sur ce départ déchirant. « Il restait 4-5 jours de mercato. On savait qu’une vente devait être faite. J’ai eu cette opportunité avec Villarreal. Ça s’est passé comme ça, assez rapidement. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime ». Ni plus, ni moins.