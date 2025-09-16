Il y avait des retours à l’entraînement de l’ASSE ce mardi. Mais Zuriko Davitashvili manque encore à l’appel…

L’ASSE a repris son fauteuil de leader de la Ligue 2 samedi soir en allant s’imposer à Clermont (2-1). Une victoire acquise malgré plusieurs absences, notamment celle de Zuriko Davitashvili suite à un problème aux ischios.

Annan et Appiah de nouveau opérationnels

Ce mardi, le Géorgien était absent lors de la séance programmée à L’Etrat. Il est donc incertain pour la réception de Reims, samedi. En revanche, la bonne nouvelle est venue d’Ebenezer Annan, qui a repris l’entraînement collectif, tout comme Dennis Appiah. Les deux latéraux postulent donc à nouveau, tout comme le jeune attaquant Djylian N’Guessan,. Quant à Aïmen Moueffek, il a effectué une séance spécifique sous les ordres de Paolo Gaudino. Mais son retour devrait intervenir après la prochaine trêve internationale, Eirik Horneland ayant annoncé jeudi dernier qu’il serait absent pour un mois.