L’OM perd déjà contre le Real Madrid !

Cruel scénario pour les minots de l’Olympique de Marseille. Opposés au Real Madrid en Youth League, les jeunes Olympiens ont longtemps cru à l’exploit avant de s’incliner dans les dernières minutes (3-2).

Mmadi, le héros marseillais…

Dans l’antre de l’Estadio Alfredo-Di-Stéfano, les joueurs de l’OM ont frappé les premiers. Juste avant la pause (44e), Tadjidine Mmadi a ouvert le score, offrant à son équipe l’avantage au moment de regagner les vestiaires (0-1). Un but qui symbolisait la solidité et le courage des jeunes Marseillais face à une formation madrilène réputée pour sa maîtrise technique.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid a logiquement poussé et fini par égaliser à l’heure de jeu (59e). Mais loin de plier, l’OM a répondu avec caractère. À la 73e minute, sur un service parfait de Saïd Remadnia, Mmadi a signé son doublé et redonné l’avantage aux siens (1-2).

… mais le Real ne pardonne pas

Malheureusement, l’exploit marseillais a tourné court. Les Merengue ont d’abord égalisé une seconde fois (81e), avant de prendre définitivement l’avantage à la 88e minute sur un penalty transformé (3-2).

Un scénario rageant pour des Olympiens qui auront tout donné, mais qui repartent bredouilles d’Espagne. Reste malgré tout une prestation encourageante et pleine de promesses, notamment grâce à la performance XXL de Tadjidine Mmadi.

L’équipe professionnelle de l’OM aura l’occasion de prendre sa revanche contre le Real Madrid ce soir !