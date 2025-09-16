L’Anglais est revenu sur sa fameuse bagarre avec son ancien coéquipier à l’OM.

A Rennes, une bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe avait éclaté dans le vestiaire marseillais après la défaite de l’OM au Roazhon, lors de la première journée de L1. Depuis, Rabiot est parti à Milan et Rowe à Bologne. Lors de sa présentation officielle, l’Anglais est revenu sur son altercation avec l’international tricolore.

Rowe confirme que tout s’est apaisé avec Rabiot

« Rabiot ? Il s’est clairement passé quelque chose dans le vestiaire, a-t-il expliqué. J’ai choisi de ne plus en parler pour avancer. Maintenant, tout va bien avec lui, il n’y a plus de rancune entre nous. Ces choses peuvent arriver dans un vestiaire et y rester, mais parfois, elles ressortent, on s’est serré la main. Ça arrive quand tout le monde veut quelque chose de bien pour l’équipe.» Il y a quelques jours, Rabiot avait lui aussi expliqué que la bagarre faisait partie du passée et que les deux hommes s’étaient réconciliés… «Avec Rowe, rien de spécial, avait-il confié. Après avoir signé à Bologne et à Milan, nous nous sommes écrits pour nous souhaiter le meilleur et nous dire qu’on se reverrait à San Siro. Ce sera aussi un plaisir de le revoir. C’est quelqu’un de bien. Ce qui s’est passé est une histoire de vestiaire. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça n’a pas changé ma relation avec lui.»