PSG : le groupe officiel pour la LDC avec Kvaratskhelia

Ce soir marque le retour tant attendu du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. À l’occasion de la Ligue des Champions, les Parisiens accueillent l’Atalanta Bergame au Parc des Princes, une affiche qui promet de l’intensité et du spectacle dès 21h. Luis Enrique a levé le voile sur la liste des joueurs retenus pour cet affrontement décisif, affichant quelques surprises de taille.

Le PSG retrouve la Ligue des Champions au Parc des Princes

Le Parc vibrera à nouveau sous le signe de la C1 ! Couronné en mai dernier, le club de la capitale relance son aventure européenne devant son public. Ce match contre l’Atalanta revêt une importance stratégique : il s’agit de lancer idéalement la nouvelle campagne. Le groupe convoqué mélange forces vives et cadres expérimentés pour relever le défi.

Le groupe de 19 joueurs convoqué par Luis Enrique

Parmi les 19 joueurs sélectionnés, l’un des éléments très attendus reste Khvicha Kvaratskhelia, finalement apte après avoir longtemps été jugé incertain. Autour du Géorgien, on retrouve les habituels leaders défensifs et une attaque affûtée, prête à enflammer la soirée parisienne.

Chevalier

Safonov

Marin

Marquinhos

Zabarnyi

Pacho

Hakimi

Mendes

Hernandez

João Neves

Vitinha

Ruiz

Zaïre-Emery

Lee

Mayulu

Kvaratskhelia

Gonçalo Ramos

Barcola

Mbaye

À noter : la polyvalence tactique et la fraîcheur de certains jeunes pourraient jouer un rôle clé face à la mobilité italienne.

Quatre absences de poids côté parisien

Ce choc ne se jouera cependant pas avec toutes les armes du PSG. Quatre joueurs de premier plan sont indisponibles : Ousmane Dembélé (blessure), Désiré Doué (blessure), Lucas Beraldo (cheville gauche touchée) et Noham Kamara. C’est un véritable défi pour le staff, tant la contribution de certains d’entre eux pèse sur le jeu collectif.

L’absence de Dembélé, déjà auteur de performances marquantes cette saison, est particulièrement remarquée. Pour en apprendre davantage sur son état physique et suivre sa progression, retrouvez sur une actualité détaillée dédiée.

Désiré Doué, également blessé, prive le PSG d’options offensives précieuses. Lucas Beraldo, pilier défensif, et le jeune Kamara laissent eux aussi un vide dans la rotation.

Coup d’envoi ce soir à 21h : place au spectacle dans une atmosphère électrique, où chaque détail pourrait compter dans la quête d’un nouveau parcours européen.