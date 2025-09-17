Les infos du jour : le PSG repart en conquête, l’OM se sent floué, le RC Lens en deuil

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 17 septembre.

La grosse info : l’OM enrage contre l’arbitrage du match à Madrid

L’OM s’est incliné à Madrid hier soir (1-2) sur deux pénaltys transformés par Kylian Mbappé. Le second, sifflé à dix minutes de la fin, fait l’objet d’une forte polémique car la main de Facundo Medina était involontaire. Et qu’un Madrilène a fait quasiment la même en première période sans être sanctionné !

L’OM est scandalisé par l’arbitrage pro Madrid !

Mbappé humilie encore l’OM avec son nouveau troll !

Mehdi Benatia allume la mèche avant le Classico face au PSG !

OM – PSG : l’arbitre du match fait polémique avant le coup d’envoi !

OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !

Bengous frappé par la police espagnole : Son témoignage choc !

Mais aussi…

De retour à son meilleur niveau, Lucas Stassin, buteur à Clermont (2-1) samedi, pourrait finalement rester longtemps dans le Forez alors qu’il voulait partir cet été.

ASSE Mercato : grande avancée dans le dossier Paul Eymard !

La recrue inattendue de Reims qui pourrait faire mal à l’ASSE !

ASSE : Lucas Stassin, parti pour s’inscrire dans la durée chez les Verts ?

ASSE : les vidéos de la séance de dédicaces des Verts

C’est la rentrée des classes pour le PSG, qui affronte l’Atalanta Bergame pour la première journée de la Champions League.

PSG Mercato : Ronaldinho annoncé dans un club iranien !

PSG : Marquinhos applaudit l’OM !

PSG : le groupe officiel pour la LDC avec Kvaratskhelia

PSG – Atalanta : les compositions sans Kvaratskhelia !

PSG Mercato : Donnarumma réécrit déjà l’histoire de son départ !

PSG, FC Barcelone : le Qatar influence l’élection du Ballon d’Or !

PSG Mercato : Luis Enrique vise un joueur du FC Barcelone et une cible du Real Madrid !

PSG – Atalanta : il y a eu de la casse dans la capitale !

L’ancien milieu serbe Dejan Milovanovic est décédé mardi des suites d’un malaise cardiaque. Son ancien entraîneur, Jean-Guy Wallemme, lui a rendu hommage.

RC Lens en deuil : Dejan Milovanović décédé à 41 ans

RC Lens : Wallemme affiche un grand regret concernant Milovanovic

RC Lens : le club passe à l’attaque après les violences sur ses supporters au Parc

Six ans et demi après sa mort, Emiliano Sala continue de rester un sujet à Nantes, où le procès qui oppose la Maison Jaune à Cardiff vient encore d’être reporté.

FC Nantes : Un navire sans capitaine…

FC Nantes : nouveau rebondissement dans l’affaire Sala

Retrouvez notre correspondant, Alexandre Corboz, dans un nouveau talk show consacré aux Gones.

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Les Rouge et Noir font monter la tension avant le derby en mettant en avant leurs anciens Nantais.

Le Stade Rennais provoque le FC Nantes avec Merlin et Rongier avant le derby

Touché dès la 5e minute, Trent Alexander-Arnold manquera entre quatre et six semaines de compétition.

Real Madrid : le verdict est tombé pour Alexander-Arnold, il est terrible

L’entraîneur barcelonais était présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du déplacement à Newcastle.

FC Barcelone : Flick donne le ton pour Newcastle et fait une annonce inquiétante pour Yamal