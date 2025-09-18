Selon les médias espagnols, l’OM se serait renseigné sur Raul Asencio, que le Real Madrid ne retiendra pas, tout comme Vinicius Jr, dont rêve le PSG depuis plusieurs années.

Deux informations surprenantes concernant le Real Madrid et la Ligue 1 sont sorties en Espagne mercredi soir. La première concerne Vinicius Jr, dont la chute sans fin ne cesse de surprendre. Il y a un an, l’ailier brésilien était annoncé grand vainqueur du Ballon d’Or. Mais le précieux trophée lui a échappé et, depuis, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Tellement décevant que Xabi Alonso l’a laissé sur le banc au coup d’envoi du match contre l’OM (2-1) mardi soir !

Le Real ouvert à un départ de Vinicius Jr !

Selon OK Diario, le Real Madrid ne serait plus opposé à un départ l’été prochain. L’équipe commence à bien tourner sans lui et ses exigences au niveau salarial (il veut le même que Kylian Mbappé) ont fini de lasser ses dirigeants. Alors qu’il lui reste deux années de contrat, le vendre l’été prochain aurait du sens, surtout que sa cote reste très élevée (170 M€, selon Transfermarkt). Le PSG, intéressé depuis des années, viendra-t-il à la charge ?

Autre Merengue relié à un club français, Raul Asencio. Selon SportMediaset, l’OM se serait renseigné pour le défenseur central de 22 ans. Celui-ci n’est désormais qu’un cinquième choix pour Xabi Alonso. Il a été approché par des clubs turcs cet été mais a préféré rester. Cependant, un départ pourrait être envisagé l’été prochain. Le média assure que la Ligue 1 serait parfaite pour son jeu rugueux. Mais l’OM s’est lui aussi bien renforcé en défense centrale cet été (Medina, Aguerd, Pavard) donc…