FC Barcelone Mercato : Deco a déjà rencontré le remplaçant de Rashford, c’est un crack !

Toujours à l’affût des plus grands talents européens, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur un nouveau joyau venu de Croatie. À seulement 16 ans, Cardoso Varela, pensionnaire du Dinamo Zagreb, attire déjà l’attention des recruteurs blaugranas.

L’avenir de Marcus Rashford s’écrit-il au FC Barcelone ? Après un début de saison très critiqué, l’ailier anglais pourrait ne pas faire de vieux os en Catalogne, où Hansi Flick semble lui accorder une confiance assez limitée.

Pour le remplacer, Deco aurait déjà agi. Selon Ekrem Konur, le directeur sportif du Barça aurait récemment rencontré l’agent de Cardoso Varela afin de prendre la température. Un signe fort de l’intérêt catalan pour ce profil prometteur, considéré comme l’un des plus gros potentiels de sa génération dans les Balkans.

Deco s’est déjà rapproché de l’agent de Varela

Varela, sous contrat avec le Dinamo Zagreb jusqu’en 2028, s’est rapidement fait un nom grâce à ses qualités explosives. Vitesse supersonique, dribbles déroutants, vision du jeu et dernières passes décisives : le jeune ailier possède une palette complète qui en fait déjà un élément redoutable malgré son jeune âge. Le Dinamo Zagreb, réputé pour sa formation de haut niveau (Luka Modrić, Joško Gvardiol ou encore Mateo Kovačić en sont sortis), pourrait bien détenir un futur crack.

Reste que le dossier sera complexe : Varela est encore lié au Dinamo et le club croate n’a aucune intention de brader sa pépite. Mais l’intérêt précoce du Barça pourrait permettre de nouer des liens solides avec l’entourage du joueur et de préparer une offensive dans les années à venir. Pour Deco et les dirigeants catalans, il s’agit avant tout de prendre de l’avance. Surtout si Rashford confirme ses difficultés à s’adapter au style blaugrana.