FC Barcelone Mercato : Deco a déjà rencontré le remplaçant de Rashford, c’est un crack !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone Mercato : Deco a déjà rencontré le remplaçant de Rashford, c’est un crack !

Marcus Rashford
Bastien Aubert
18 septembre 2025

Toujours à l’affût des plus grands talents européens, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur un nouveau joyau venu de Croatie. À seulement 16 ans, Cardoso Varela, pensionnaire du Dinamo Zagreb, attire déjà l’attention des recruteurs blaugranas.

L’avenir de Marcus Rashford s’écrit-il au FC Barcelone ? Après un début de saison très critiqué, l’ailier anglais pourrait ne pas faire de vieux os en Catalogne, où Hansi Flick semble lui accorder une confiance assez limitée.

Pour le remplacer, Deco aurait déjà agi. Selon Ekrem Konur, le directeur sportif du Barça aurait récemment rencontré l’agent de Cardoso Varela afin de prendre la température. Un signe fort de l’intérêt catalan pour ce profil prometteur, considéré comme l’un des plus gros potentiels de sa génération dans les Balkans.

Deco s’est déjà rapproché de l’agent de Varela

Varela, sous contrat avec le Dinamo Zagreb jusqu’en 2028, s’est rapidement fait un nom grâce à ses qualités explosives. Vitesse supersonique, dribbles déroutants, vision du jeu et dernières passes décisives : le jeune ailier possède une palette complète qui en fait déjà un élément redoutable malgré son jeune âge. Le Dinamo Zagreb, réputé pour sa formation de haut niveau (Luka Modrić, Joško Gvardiol ou encore Mateo Kovačić en sont sortis), pourrait bien détenir un futur crack. 

Reste que le dossier sera complexe : Varela est encore lié au Dinamo et le club croate n’a aucune intention de brader sa pépite. Mais l’intérêt précoce du Barça pourrait permettre de nouer des liens solides avec l’entourage du joueur et de préparer une offensive dans les années à venir. Pour Deco et les dirigeants catalans, il s’agit avant tout de prendre de l’avance. Surtout si Rashford confirme ses difficultés à s’adapter au style blaugrana.

FC BarceloneMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Marcus Rashford
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco a déjà rencontré le remplaçant de Rashford, c’est un crack !

Par Bastien Aubert
Les Marseillais à Madrid
Ligue 1...

OM : les Marseillais giflent le PSG avant le Classico ! 

Par Bastien Aubert
Rémy Descamps (OL)
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : un nouveau scandale met les Lyonnais en furie ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Lopes lance le derby, Castro réserve une grosse surprise au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avant le coup d'envoi du match contre Rodez.
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : Horneland annonce un coup dur et deux retours 

Par Bastien Aubert
Dani Ceballos (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : Benatia déjà prêt à relancer un dossier au Real Madrid en janvier !

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Haaland déjà verrouillé pour 2026, la bombe de Laporta ! 

Par Bastien Aubert
Brice Samba (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : coup de grâce pour les supporters rennais ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : Umtiti rebondit déjà, changement majeur à Rennes avant le derby à Nantes ? 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : un joker tombé du ciel pour Pierre Sage ?

Par Bastien Aubert
Vinicius Jr à l'occasion du match entre le Real Madrid et l'OM.
Mercato...

Real Madrid Mercato : l’OM veut un défenseur, le PSG peut avoir Vinicius Jr !

Par Raphaël Nouet
Augustine Boakye (ASSE)
ASSE...

ASSE : terrible affront pour les Verts avant le Stade de Reims !

Par Bastien Aubert
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le PSG tente le transfert de l’année au FC Barcelone !  

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : première bonne nouvelle avant le Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
OL – Angers : deux titulaires en moins pour Lyon, le temps de Greif est déjà compté !
Angers SCO...

OL – Angers : deux titulaires en moins pour Lyon, le temps de Greif est déjà compté !

Par Louis Chrestian
Joao Neves (PSG)
Ligue 1...

PSG : des nouvelles fraîches de Joao Neves tombent… et elles inquiètent avant l’OM

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : un renfort a signé en catimini, c’est un pointure mondiale !   

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

PSG : l’Atalanta brisée, Luis Enrique fait une annonce inquiétante avant l’OM

Par Bastien Aubert
Lamine Fomba félicité par ses partenaires lors d'un match du Servette de Genève.
ASSE...

ASSE : Lamine Fomba pas tendre concernant son départ du Forez

Par Raphaël Nouet
Dimitri Payet lors de son expérience au Vasco da Gama.
Ligue 1...

OM : Payet avait vu venir le deuxième pénalty du Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Nicki Nicole lors d'une apparition à Roland Garros en 2024.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Nicki Nicole a testé les adducteurs de Lamine Yamal avec une position osée !

Par Raphaël Nouet
La joie de Mohamed Salah après son but face à l'Atlético Madrid.
Liga...

Le PSG s’amuse, le Bayern mate Chelsea, Liverpool encore vainqueur à la dernière minute !

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du PSG après l'ouverture du score face à l'Atalanta.
Ligue des champions...

PSG : une balade face à l’Atalanta pour préparer le Classico mais encore un coup dur, les buts en vidéo

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca descendant du bus de l'OL avant le match à Rennes.
Ligue 1...

OL : Fonseca a un nouvel atout sur le banc pour éviter de dégoupiller

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet