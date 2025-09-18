Luis Castro a tenu sa traditionnelle conférence de presse à deux jours du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 (17h).

Face à la presse, Luis Castro a donné des nouvelles de son groupe à deux jours de la réception du Stade Rennais à La Beaujoire (17h). Fabien Centonze et Herba Guirassy seront absents ce week-end. Concernant Francis Coquelin, le joueur ne s’est pas entraîné aujourd’hui. Il pourrait tout de même faire partie du groupe d’après Luis Castro.

« Un derby ça reste un derby, et ça se gagne »

« Herba Guirassy est toujours blessé. Francis Coquelin ne s’est pas entraîné aujourd’hui (jeudi), mais je pourrai le faire jouer », a affirmé le coach du FC Nantes face aux médias. Passé au pupitre avant son compatriote portugais, Anthony Lopes n’a pas hésité à annoncer la couleur au Stade Rennais : « Un derby ça reste un derby, et ça se gagne. Aucune étiquette de favori sur un match comme ça. »