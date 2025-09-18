Le défenseur de l’ASSE était en conférence de presse ce jeudi…

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception de Reims, samedi, Maxime Bernauer (27 ans) s’est réjoui d’être resté à l’ASSE, lui qui n’était que prêté par le Dinamo Zagreb l’hiver dernier. L’ancien joueur du Paris FC s’est a notamment été interrogé sur le Mercato. « On a un bel effectif, a-t-il commenté. Plusieurs joueurs sont venus nous rejoindre et Irvin (Cardona) a signé lui aussi, à peu près en même temps que moi. En plus, Lucas (Stassin) et Zuriko (Davitashvili) sont restés. C’est super pour le groupe. On a lu et entendu pas mal de choses, notamment sur leur volonté de partir. On peut les comprendre, ils ont eu de belles sollicitations. Mais ils n’ont pas fait de vagues, ils sont restés et ils sont motivés. Maintenant c’est une bonne chose que le Mercato soit terminé. Tout est clair pour tout le monde.

Il considère qu’Ekwah serait « un plus » pour l’ASSE

Bernauer a aussi été questionné sur le « cas » Pierre Ekwah… « Je ne l’ai pas eu. Mais c’est un peu délicat pour moi d’évoquer sa situation. Je préfère rester à ma place. Le souci, c’est entre le club et Pierre. C’est extra-sportif. Tout ce que je peux dire, c’est qu’on a repris le 19 juin, que le club a construit un bel effectif depuis la reprise de l’entraînement et que ce sera un plus si Pierre revient. »