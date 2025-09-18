En conférence de presse, Eirik Horneland a salué le joli match d’Igor Miladinovic lors de la victoire de l’ASSE à Clermont. Et glissé une petite info sur le Serbe…

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception de Reims, samedi soir, Eirik Horneland a notamment été questionné sur Igor Miladinovic. Très peu utilisé jusque-là, le jeune milieu serbe est entré en jeu à la mi-temps lors de la dernière victoire des Verts à Clermont (2-1), alors que les Auvergnats menaient au score, et il a rendu une bonne copie.

Horneland a retenu Miladinovic cet été

« Igor avait été très très bon à l’entraînement pendant la trêve internationale, a expliqué Horneland. A Clermont il a fait une bonne entrée. Il a livré un vrai bon match. Cet été, il s’est posé des questions. Il était convoité. Mais je lui ai dit que je comptais sur lui. Je pense qu’il se rend compte qu’il a bien fait de rester. On connait ses qualités avec le ballon, ce qu’il peut apporter offensivement. Mais ce qui m’a plu à Clermont, c’est aussi l’aspect défensif. Il a été bon à la récupération du ballon. Il a été à l’origine d’un but. Il a fait preuve d’agressivité et de maturité. » De là à penser que Miladinovic a gagné sa place dans la rotation du Norvégien, il n’y a qu’un pas !