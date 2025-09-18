Le coach rennais a répondu aux propos de Jorge Maciel (OL), qualifiés de « mensongers »…

Le choc entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais (3-1), dimanche dernier en clôture de la 4e journée de Ligue 1, a laissé des traces bien au-delà du terrain. La tension est montée d’un cran sur les bancs, jusqu’à opposer frontalement Habib Beye et le staff lyonnais. Jorge Maciel a ciblé directement le comportement d’Habib Beye. « Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner. Il fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer », a lâché le coach de l’OL, visiblement agacé par ce qu’il estime être un manque de respect de la part du banc rennais.

Beye a contre-attaqué

Mais Habib Beye s’est inscrit en faux ce jeudi, en conférence de presse. « Je vais être très clair là-dessus et j’invite toutes les personnes qui ont Ligue 1+ à regarder les images. Moi j’ai regardé. Je me suis dit que je m’étais peut-être emporté à un moment, donc j’ai regardé les trois buts. Sur le premier, je reste dans ma zone technique. Sur le deuxième, je commence à fêter dans ma zone technique et je ne dépasse pas la médiane. Je ne pars dans le camp lyonnais. Sur le troisième, je reste dans ma zone technique et je saute dans les bras de mon staff », a d’abord expliqué l’entraîneur des Rouge et Noir. Avant d’ajouter : « Je ne me tourne qu’à partir du moment où quelqu’un derrière moi, du staff lyonnais, vient d’invectiver. On peut me faire passer pour le méchant garçon mais je n’ai insulté personne. Moi je l’ai été. C’est très clair. Des témoins étaient là. Ce qui m’a surtout dérangé, c’est qu’un grand quotidien français, qui se doit de vérifier ses informations, utilise une image détournée de moi pour dire que j’ai manqué de respect au staff lyonnais. » Rappelant que « fêter des buts fait partie de l’émotion d’un coach », Beye a répété n’avoir à aucun moment provoqué le staff lyonnais. Leurs propos sont mensongers ». Et bing !