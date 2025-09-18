Les infos du jour : Lopes lance le derby Nantes-Rennes, Joao Neves va rater le Classico, l’ASSE annonce une nouvelle recrue

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 18 septembre 2025.

La grosse info : Lopes s’est payé Rongier !

Le gardien du FC Nantes a taclé l’ancien milieu des Canaris

FC Nantes – Stade Rennais : Lopes lance un énorme pavé dans la mare de Rongier !

FC Nantes : Lopes lance le derby, Castro réserve une grosse surprise au Stade Rennais !

FC Nantes : première bonne nouvelle avant le Stade Rennais !

FC Nantes – Stade Rennais : coup de grâce pour les supporters rennais !

Stade Rennais : Habib Beye répond très sèchement aux accusations de l’OL

Stade Rennais – OL : un nouveau scandale met les Lyonnais en furie !

Mais aussi…

OL – Angers : deux titulaires en moins pour Lyon, le temps de Greif est déjà compté !

PSG – OM : le verdict est tombé pour Joao Neves

OM : à Madrid, deux joueurs ont tapé dans l’œil de De Zerbi !

OM Mercato : Benatia déjà prêt à relancer un dossier au Real Madrid en janvier !

Revue de presse espagnole : le PSG tente le transfert de l’année au FC Barcelone !

Real Madrid Mercato : l’OM veut un défenseur, le PSG peut avoir Vinicius Jr !

FC Barcelone Mercato : Deco a déjà rencontré le remplaçant de Rashford, c’est un crack !

FC Barcelone Mercato : Haaland déjà verrouillé pour 2026, la bombe de Laporta !

Ligue des champions : après son coup de sang, Diego Simeone lance une requête à Liverpool !

RC Lens Mercato : un joker tombé du ciel pour Pierre Sage ?

ASSE : un renfort a signé en catimini, c’est un pointure mondiale !

ASSE : Horneland lâche une surprenante info Mercato !

ASSE – Stade de Reims : Horneland annonce un coup dur et deux retours