Le nouveau défenseur du LOSC a décider de porter plainte contre son ancien employeur, l’OM.

C’est demain, à 15h, que le LOSC va présenter Chancel Mbemba. Mais ce soir, le défenseur congolais fait parler de lui par rapport à l’OM. Arrivé sur la Canebière en 2022, Mbemba a quitté le club phocéen cet été, à la fin de son contrat mais d’après L’Équipe, il a saisi la justice il y a plusieurs mois afin de porter plainte contre le club phocéen.

Mbemba évoque un harcèlement moral

Le motif de la plainte ? Mbemba accuse l’OM d’un harcèlement moral en lien avec sa mise à l’écart et de pressions pour le forcer à partir, la saison dernière, alors qu’il était capitaine la saison précédente. Il s’était alors retrouvé dans le loft marseillais où il avait eu une altercation avec le bras droit de Medhi Benatia, Ali Zarrak, ce qui avait entraîné une mise à pied en septembre 2024, ainsi qu’une retenue de salaire finalement annulée par la mission juridique de la Ligue. Affaire à suivre, donc…