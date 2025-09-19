Le gardien de but de l’OM est revenu sur les rumeurs de départ à son sujet en fin de Mercato.

Présent en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant de défier le PSG dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue 1, Gerónimo Rulli est revenu sur le début de saison de l’OM mais il a aussi interrogé sur la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui en étaient venus aux mains à Rennes.

Rulli n’a jamais pensé à partir

«Quand on perd deux partenaires, je ne suis pas content, c’est normal, a-t-il confié. Mais c’est dans le passé maintenant. Ce sont deux très belles personnes, ils ont trouvé un nouveau club. On continue à avancer. Ca a été dur, douloureux pour nous mais c’est derrière nous, on doit regarder devant». Et l’argentin a ensuite expliqué que cette bagarre ne l’avait jamais incité à reconsidérer son avenir à Marseille. « Je n’ai jamais pensé à partir. C’était un mensonge, je ne sais pas qui a dit ça». Dont acte.