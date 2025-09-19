RC Lens – LOSC : les supporters lensois ont lancé le derby, Pierre Sage est chaud aussi !
Zidane opte pour l’Algérie

Zidane opte pour l’Algérie
Laurent Hess
19 septembre 2025

Le fils de Zizou tourne le dos à la France pour devenir international algérien.

Passé par les équipes de jeunes du Real Madrid (2014-2019), le Racing Santander, le Rayo Vallecano, Eibar et Grenade depuis juillet 2024, Luca Zidane a fréquenté quasiment toutes les équipes de jeunes tricolores. Il compte 3 sélections chez les U16, 14 chez les U17, 6 chez les U18, 6 chez les U19 et 1 chez les U20 en 2018.

Luca Zidane vise la place de numéro 1 chez les Fennecs

Mais à 27 ans, le gardien de but a choisi de tenter sa chance pour le pays d’origine de son père, l’Algérie, indique la FIFA. Il est donc candidat à la prochaine liste de Vladimir Petkovic pour les matches face à la Somalie (9 octobre) et l’Ouganda (14 octobre), deux rencontres comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires du Mondial 2026, avec l’espoir de devenir titulaire en lieu et place du Stéphanois Alexis Guendouz (MC Alger).

