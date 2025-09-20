En conférence de presse, le président du LOSC, Olivier Létang, s’en est une nouvelle fois pris à Pablo Longoria et l’OM en évoquant le dossier Chancel Mbemba.

Olivier Létang n’a pas sa langue dans la poche. Mais le président du LOSC s’en prend rarement à Joseph Oughourlian et au RC Lens. Sans doute parce qu’il sait que la réponse serait cinglante. En revanche, il aime bien titiller l’OM. L’hiver dernier, une descente de sa part sur la pelouse avant mis le feu aux poudres lors d’un 16e de finale de Coupe de France au Vélodrome. Il avait écopé d’une petite suspension alors que Medhi Benatia, qui avait moins critiqué l’arbitrage que lui, avait pris plusieurs mois…

« J’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM en faisant les choses dans le bon ordre »

Cet été, Létang s’est énervé contre les Marseillais à cause du dossier Zhegrova, contacté par le club phocéen sans passer par le LOSC au préalable. Au micro de Canal+, il avait déclaré : « Je suis surpris qu’il puisse y avoir un accord entre Zhegrova et l’OM. Nous, on n’a aucun contact avec l’OM. Les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur sans le demander au club avec lequel il est sous contrat. C’est surprenant, mais on n’est pas à une surprise près avec l’OM ».

Le dirigeant nordiste a remis une pièce dans la machine vendredi, à l’occasion d’une question sur Chancel Mbemba : « J’aurais souhaité que Chancel nous rejoigne il y a un an, j’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM en faisant les choses dans le bon ordre pour savoir s’il était possible que Chancel puisse nous rejoindre. Et les deux fois, j’ai eu une position claire et ferme me disant qu’il ne partirait pas. Donc je n’ai pas voulu créer de confusion ». Les dirigeants de l’OM apprécieront le « dans le bon ordre »…