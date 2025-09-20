OM : un chèque de 30 M€ dans les caisses du club !

Malgré sa défaite 2-1 contre le Real Madrid lors de la première journée de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille peut se consoler avec un joli coup financier.

L’OM doit toucher un gros lot de consolation après sa défaite rageante ce mardi à Madrid. Selon Sportune, le club phocéen va percevoir ce vendredi la somme de 30 millions d’euros.

Ce montant correspond à la prime de qualification du club et à 75 % du « pilier-valeur », une variable dépendant des droits TV et du classement UEFA. Une rentrée d’argent significative qui représente déjà le plus gros chèque attendu par l’OM cette saison, avant même d’espérer de nouvelles primes selon le parcours européen du club.

Un signal positif pour l’OM

Un signal positif pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui avaient intégré cette rentrée dans leur budget au moment de boucler le mercato. L’OM a investi massivement sur des recrues comme Nayef Aguerd, Timothy Weah, Igor Paixao ou Facundo Medina, et ce chèque vient sécuriser une partie de ces dépenses.

Désormais, tout repose sur Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien va devoir guider l’OM vers le top 24 européen et franchir un tour supplémentaire en Ligue des Champions, pour décrocher de nouvelles primes et continuer à renforcer les caisses olympiennes.